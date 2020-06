Maroš Kramár obvinený zo sexuálneho obťažovania: Reakcia dotknutej maskérky... Stačilo!

Na Topkách sme dnes informovali o kauze, ktorú vyvolalo pošteklenie Maroša Kramára v pondelkovom Inkognite. Herec sa jedným prstom dvakrát jemne dotkol maskérkinho zadku. Po týchto záberoch, ktoré sa objavili v závere jojkárskej relácie, sa ozvalo viacero ľudí, ktorým sa to zdalo nevhodné a označovali to ako sexuálne obťažovanie.

VIDEO: Inkriminovaný moment Maroša Kramára

Do Kramára a televízie sa obuli nielen diváci, ale aj bývalá redaktorka z verejnoprávnej RTVS Zuzana Kovačič Hanzelová. Tá sa do známeho Slováka pustila na svojom Instagrame. „Maroš Kramár obťažoval maskérku a TV Joj sa to tak páčilo, že to ešte aj strihli do tituliek. Som bez slov,“ znela časť Hanzelovej príspevku.

A hoci samotný herec sa k vzniknutej situácii doposiaľ nijako nevyjadril, Jojka zaujala jasné stanovisko: „Na nakrúcaní relácie Inkognito vždy panovala dobrá nálada a po mnohých rokoch výroby tohto formátu medzi tvorcami a štábom vznikli kamarátske vzťahy. V Inkognite sa ženám naozaj neubližuje. Za zostrih po skončení relácie sa televízia divákom ospravedlňuje.“

VIDEO Verejný lynč Maroša Kramára: Sexuálne obťažovanie maskérky? Pustila sa doňho aj známa redaktorka!

Ako sme spomínali už v predchádzajúcom článku, či išlo o sexuálne obťažovanie, by mala zhodnotiť v prvom rade dotknutá slečna. Ako sa nám podarilo zistiť, ženou, ktorej sa Kramár dotýkal, bola maskérka známa napríklad aj z jojkárskych Nákupných maniačok - Martina Glaser. A tá má na vec jasný názor... Stačilo!

„Výrobu Inkognita mám rada, pretože je na nej vždy zábava a máme medzi sebou dobré vzťahy. Možno preto si hádači občas dovolia urobiť niečo, čo v skupine kamarátov je považované za veselý žart. Nechcem tým teraz znevažovať otázku diskriminácie, ale myslím si, že celá táto situácia je zbytočne nafúknutá,” znie oficiálne stanovisko maskérky.

Svoj názor na vzniknutú situáciu zverejnila tmavovláska aj na svojom instagramovom profile.