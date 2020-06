Hviezda Tvojej tváre prišla o mamu: Samovražda... Nenávidela som ju!

BRATISLAVA - Hoci je mladá a v podstate má celý život pred sebou, zažila peklo, akým by si nechcel prejsť nikto z nás. Reč je o českej herečke Kateřine Marii Fialovej (23), ktorá sa u našich susedov naposledy vyšvihla najmä vďaka účinkovaniu v ich verzii šou Tvoja tvár znie povedome.

Prežila si niečo, čím by nemalo prejsť žiadne dieťa. Keď mala len 16 rokov, prišla Kateřina o oboch rodičov. Jej milovaný otec zomrel na rakovinu, onedlho nato jej do neba odišla aj mama. Tá však netrpela žiadnym ochorením, Strata milovaného manžela a život ju boleli natoľko, že sa rozhodla pre samovraždu.

Dnes už o tomto období česká herecká hviezda rozpráva a tvrdí, že časom sa jej touto traumou podarilo vyrovnať. Jednoduché to však skutočne nebolo.povedala Fialová pre český Expres cz.

Kateřina Marie Fialová mala iba 16 rokov, keď prišla o oboch rodičov. Zdroj: Tv Nova

Kateřina zahviezdila v českej verzii šou Tvoja tvár znie povedome Zdroj: Instagram K.F.

Priznala ale aj to, že mamu pre jej rozhodnutie istý čas nenávidela. „Nenávidela som ju, vyčítala som jej to, cítila som veľkú zlosť. Ale časom som jej odpustila, keď som sa na to pozrela z jej strany. Verím, že sa tam hore raz zase stretneme,” uzavrela statočná herečka, ktorá sa cez stratu rodičov dokázala dostať aj napriek mladučkému veku.