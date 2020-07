Pocisková otvorene o vrchole kariéry: Prestala som žiť, bola som klbko nervov!

BRATISLAVA - Mladá a úspešná! Mnohí možno Nele Pociskovej (29) aj závideli, keď hviezdila v Búrlivom víne a bola na vrchole popularity už v mladom veku. No samotná herečka teraz prezradila, že to obdobie vôbec nebolo ružové, bola vystresovaná, vyšťavená psychicky aj fyzicky a neustále chorá.

Herečka a speváčka Nela Pocisková poskytla otvorený rozhovor týždenníku Plus 7 dní, v ktorom netajila, že až založenie vlastnej rodiny s kolegom Filipom Tůmom jej dalo nadhľad a odstup od práce, ktorú dovtedy brala až príliš vážne.

Nie je žiadnym tajomstvom, že v čase najväčšej popularity sa rozhodla odísť zo seriálu Búrlivé víno na vlastnú žiadosť. „Dostala som sa do štádia, že moja práca mi už nerobila radosť. Oveľa viac ako pôžitok som pociťovala stres,” povedala Nela s tým, že mala pocit, že všetci striehnu na jej chyby a ona musí každý deň dokazovať, že za niečo stojí a musí by dokonalá.

Vyvrcholilo to práve Búrlivým vínom, ktoré sa nakrúcalo v šialenom tempe. „Nič sme nemali predtočené, išli sme takým tempom, že som prestala žiť,” tvrdí herečka, ktorá si musela v tom čase odoprieť dovolenky a akýkoľvek oddych a na súkromie prakticky nemala čas.

Nela sa v mladom veku dostala do štádia, že mala pocit, že všetko stojí na nej a ona si nemôže dovoliť zlyhať. „Bola som ponorená do práce a brala ju ako jediný zmysel života. A stalo sa, že ten balans pohody a trémy som neudržala. Pohoda odišla a zostala len tréma a stres. Denne som riešila, čo všetko ma čaká a ako to zvládnem. Čo keď sa nestihnem naučiť text a zle to odspievam? Bola som klbko nervov, cítila som, že už nevládzem.” vyznala sa Pocisková, ktorá mala okrem televíznej rozbehnutú aj úspešnú muzikálovú kariéru.

A práve v tomto čase plnom stresu sa dala dokopy s Filipom Tůmom. „Filipa som spoznala v najhoršom štádiu, v akom som kedy bola. Aj on si to tak pamätá. V kuse som bola chorá, s herpesom na perách, psychicky aj fyzicky vyšľahaná,” prezradila umelkyňa. Svoj vtedajší stav zhodnotila vetou „Nežila som normálny život.”

Dnes je z nej už šťastná mamina, s Filipom majú syna Hektora a dcéru Lianu. „Práce som mala predtým vyše hlavy. Chcela som byť mamou na plný úväzok,” povedala Nela, ktorá sa na javisko ani do televízie po pôrodoch vôbec neponáhľala. Teraz je jasné prečo.