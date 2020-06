Strieborná Superstar Diana Kovaľová: Kritika od rodičov?!

Je mladá, krásna a kariéru má pred sebou. A to aj napriek tomu, že v speváckej súťaži nezískala titul Superstar, ale skončila na druhom mieste s pomyselnou striebornou medailou. Diane Kovaľovej sa nepodarilo poraziť Barboru Piešovú, no ako sama tvrdí, ona jej to praje a sama ani nedúfala, že by to mohla dotiahnuť tak ďaleko. Predsa len však mnohých zaujíma, či nie je sklamaná z toho, že nevyhrala.

„Ja práveže vôbec nie som sklamaná. Mne je divné, keď sa ma ľudia pýtajú: A nie je ti smutno? A ja, že nie, vôbec,“ povedala nám v rozhovore pätnásťročná speváčka. „Keď som išla do Superstar, tak som si vôbec nemyslela, že budem tu a skončím na druhom mieste. To je neuveriteľné,“ dodala na margo svojho umiestnenia.

Počas celého finálového večera a vlastne od začiatku, ako v sebe objavila lásku k spevu, ju podporovali jej rodičia Jana a Marián. Aj oni dvaja sú hudobníci, a tak mala od detstva Diana vzor. Keďže sú jej mama a otec od fachu, zaujímalo nás, či svoju dcéru aj kritizujú, alebo tým, že je to ich dieťa, tak ju len zahŕňajú pochvalami.

Dianku Kovaľovú celý čas podporovali jej rodičia Janka a Marián. Zdroj: Jan Zemiar

„Jasné, musia mi hovoriť. Ako nie tak, že skritizovať, ale skôr chcú pre mňa dobre, aby to znelo lepšie a jasné, že keď je niečo zlé, tak mi to povedia,“ prezradila o rodičoch Dianka. Tá si po ich slovách, čo by mohla vylepšiť, aj sama vždy uvedomí, že majú pravdu a mala by to zmeniť. „Ale nie je to také, že by ma chválili vždy. Keď ma počúvajú spievať, tak sa skôr snažia počúvať to, čo by mohlo vadiť, ale vždy ma podporujú a to je to najpodstatnejšie,“ vyjadrila sa mladá speváčka, ktorá má plnú podporu svojich rodičov. Viac o tom, či sa chystá spievať v slovenčine alebo španielčine a ako sa dostala k spevu, sa dozviete vo videorozhovore vyššie.

Diana Kovaľová posiela odkaz svojim fanúšikom a čitateľom Topiek: