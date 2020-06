Nechutná ponuka pre víťazku SuperStar: 300 eur za použité tangá... Barbora to zvážila!

Okamžite po výhre začali Barboru bombardovať správami nielen fanúšikovia, ale aj obdivovatelia s pomerne úchylnými požiadavkami. Šiesta víťazka speváckej šou SuperStar s prívalom fanúšikov a ich správami rátala, no to, čo si našla vo svojej schránke, ju poriadne šokovalo. Portálu super.cz prezradila, že jej chodia poriadne nevšedné žiadosti.

„... či predám tangá za 300 eur alebo či si vyfotím chodidlá,“ prezradila obsah niektorých z nich. A nad ponukou sa vážne zamyslela. „Určite by to bolo finančne zaujímavé, posielať ľuďom troje tangá týždenne. Ale zatiaľ to neplánujem,“ zvážila Barbora, ktorá dodala, že aj sexi fotky sú v správach žiadaným artiklom.