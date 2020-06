Známy Slovák terčom zákerných útokov: Toto keby si nevšimol, tak...

BRATISLAVA - Niekto ho musí mať poriadne v zuboch! Šperkár Tomáš Stríž len nedávno priznal, že mal v minulosti skúsenosti s neodbytnou fanúšičkou, ktorej obdiv sa zmenil na nepríjemné prenasledovanie a aktuálne si na neho zrejme opäť niekto robí "zálusk". To, čo zažíva v posledných dňoch, totiž rozhodne nemôže byť náhoda...

Keď si Tomáš pred pár dňami našiel v pneumatike svojho auta klinec, myslel si, že ide iba o náhodu, Situácia sa však opäť zopakovala a to, že ide o účelový útok, sa ukázalo až ďalšíkrát. Na svojom Instagrame zverejnil fotografiu, z ktorej je zrejmé, že klince boli pod pneumatikami nastavené úmyselne.

„Kebyže mi na zem nespadnú kľúče, tak by som nemal šancu to zbadať. Pýtam sa, čo môže byť toto za človeka, ktorý je niečoho takého schopný?” napísal nahnevaný Stríž, ktorý si po mrazivej skúsenosti s prenasledovateľkou pred vchodové dvere nainštaloval kameru a teraz zvažuje, že si jednu zaobstará aj do auta.

Niekomu evidentne leží v žalúdku, pre Topky ale priznal, že uvažoval aj o tom, či nejde o pomstu spomínanej slečny zato, že zverejnil informácie o jej vyčíňaní. Obviňovať ale nikoho nechce, hoci sa veľmi hnevá a uvedomuje si, aké mohli mať ďalšie klince v pneumatikách následky.

Ukázalo sa, že klinec v pneumatike Tomáša Stríža nebola náhoda. Zdroj: Instagram T.S.

O pár dní neskôr si pod autom našiel ďalšie nastavené klince. Zdroj: Instagram T.S.

„Asi si tá osoba ani len neuvedomila, čo mohla spôsobiť týmto konaním, mohla kľudne ohroziť aj životy druhých na ceste, ak by sa mi jazda počas defektu vymkla kontrole,” povedal nám Tomáš, ktorý si teraz auto pre istotu vždy kontroluje.