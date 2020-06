Finále speváckej šou je za nami: Toto je nová SUPERSTAR... Nechýbala ani Monika Bagárová!

PRAHA - Po dlhých týždňoch, čo sme na televíznych obrazovkách Markízy a Novy mali možnosť sledovať výber tých najlepších spevákov, sme včera večer spoznali ďalšieho víťaza Superstar. Všetci piati dali do svojich vystúpení všetko, no víťaz môže byť len jeden. Lukratívny titul a pekný balík peňazí si napokon odniesla Barbora Piešová (19) z Prievidze.

Nedeľný večer patril na obrazovkách Markízy a Novy speváckej šou Superstar a Slovensko a Česko spoznali víťaza. Moderovania sa chopil Leoš Mareš, keďže súťaž od začiatku žiadneho moderátora nemala. Hneď na začiatku vysielania bla zodpovedaná minimálne jedna otázka všetkých divákov – ako to bude so stoličkou Moniky Bagárovej v porote.

Nuž, ukázala sa. Na jej mieste sa objavila obrazovka a čerstvá mamička tak hodnotila z pohodlia svojho domova. O jej malý poklad sa zatiaľ staral Makhmud a Monikina mamina. A dievčatko dokonca aj ukázala v priamom prenose. „Ruminka si kryje tvár ako MMA zápasníčka. Je po tatíkovi. Ruminka je zlaté bábätko, ja prežívam najkrajšie obdobie svojho života,“ povedala porotkyňa, ktorej hodnotenie cez obrazovku pripadalo Leošovi Marešovi ako zo Star Wars.

Monika Bagárová hodnotila z pohodlia domov prostredníctvom webkamery. Zdroj: TV MARKÍZA

Večer spevácky otvorila Barbora Piešová, ktorá všetkých prekvapila tým, že aj tancovala. „To, že tancuješ to ma prekvapilo, som si myslel, že si väčšie tanečné drevo,“ adresoval jej Habera. Porota ju pochválila a Patricie ocenila aj jej kontakt s tanečníkmi. Po Prievidžanke nastúpil Martin Schreiner s chronicky známym soundtrackom z Titanicu. Hoci ho zaspieval po svojom a z posledného tónu bol namäkko aj Habera, Monika si všimla, že mu to nevyšlo úplne podľa predstáv a prekvapilo ju, že miestami spieval falošne. To si však uvedomil aj sám Martin.

Barbora Piešová odpálila poriadnu šou. Zdroj: TV MARKÍZA

Už po dvoch číslach prišlo prekvapenie pre kata poroty v podaní piatich finalistov a Mariána Čekovského. Ten si totiž zmyslel, že by sa mali rozospievať a doprevádzal ich na klavíri. Pätica najlepších zložila poctu Paľovi Haberovi, ktorý ostal milo šokovaný. Najprv odznelo Držím ti miesto, potom Lietam v tom tiež, Když muž se ženou snída, Je to vo hviezdach a zakončili to skladbou Príbeh nekončí. Všetky tieto piesne majú jedno spoločné – Paľo je ich autorom. Keď ich kat počul, aj sa mu slzy zaleskli v očiach a na konci bol taký dojatí, že zahlásil: „Nemám vás rád!“ Na perách mal však úsmev.

Finalisti spievali v doprovode Mariána Čekovského autorské hity Paľa Haberu. Zdroj: TV MARKÍZA

Po spoločnom prekvapení, pokračovala Dominika Lukešová so skladbou od Billie Eilish k filmu James Bond. Väčšina poroty túto skladbu však ani nepoznala, no Dominika si vyslúžila pochvalu. Menšie sklamanie však prišlo s favoritkou Dianou Kovaľovou, ktorá pesničkou Set fire to the rain nechytila za srdce ani Patríciu, ani Leoša, podľa ktorého to bolo diétne. Prvé kolo svetových hitov zakončil Giovanni, ktorý skladbu Your song venoval svojej láske. „Mne ani nevadí, že tu nie sú diváci, lebo na mňa sa pozerá celý svet,“ adresoval slová po dospievaní svojej láske Maťke, ktorá sedela v publiku. Porota ho chválila za výber, za spev, emóciu a úsmev.

Podľa Leoša Mareša bolo vystúpenie Diany Kovaľovej diétne. Zdroj: TV MARKÍZA

Druhé kolo patrilo českým a slovenským skladbám. Takmer pre každého z finalistov si interpreti, ktorých piesne si vybrali, pripravil odkaz a povzbudenie. Barbora Piešová spievala Milovanie v daždi, za čo ju veľmi chválili, Martin Schreiner predviedol Žál se odkladá aj s tanečnými krokmi, čím prekvapil najmä Haberu. „Oštep Jána Železného, hodíš, zapichneš a nepohneš,“ okomentoval vystúpenie porotca. Dominka Lukešová zaspievala Na ostří nože, čím vystúpila zo svojej komfortnej zóny.

Sklamaním bol výkon Diany Kovaľovej, ktorá si vybrala skladbu Voda, čo ma drží nad vodou. Nízke tóny zaspievala príliš nízko a porotcovia jej vytkli výber, že nebol práve najšťastnejší. Na druhej strane výšku vytiahla perfektne. Druhé kolo uzavrel Giovanni Ricci skladbou Mám ťa rád od Karola Duchoňa, ktorý umrel v roku 1985. Z tohto dôvodu bol jediný, kto sa nedočkal videopozdravu. Paľo Habera však mal to šťastie, že sa s ním v minulosti stretol a tak sa zahral na proroka a predpovedal, čo by odkázal Giovannimu. Mladému polovičnému Talianovi skladba veľmi nevyšla a už teraz vie, že pesničky od Karola Duchoňa spievať nebude. Po druhom kole zastavili hlasovanie a boj o titul Superstar museli opustiť Giovanni Ricci, ktorý skončil na piatom mieste a Dominika Lukešová zo štvrtého miesta.

Na piatom mieste skončil Giovanni Ricci, na štvrtom Dominika Lukešová. Zdroj: TV MARKÍZA

Do top trojky tak postúpil Martin, Diana a Barbora. Práve oni mali možnosť zaspievať skladby, ktoré im počas súťaže vyšli najlepšie. Ako prvá vystúpila Diana, ktorá si zvolila skladbu z kastingu a svojím finálovým prevedením vohnala slzy do očí Patrícii. Aj Martin Schreiner si vybral pieseň z kastingového kola Say something, ktorým rozplakal Patríciu, Leoš sa usmieval od ucha k uchu a počas spevu tlieskal a Paľo Habera ostal bez slov a zmohol sa len na to, že TOP 3 sú jednoducho tí najlepší speváci. Aj posledná superfinalistka Barbora stavila na kastingovú skladbu, ktorá v poslednej tretine piesne neudržala emócie a rozplakala nielen porotu, ale aj seba samú. Dokonca aj ostrieľaný kat mal slzy v očiach. „Toto bol triumf,“ vyjadril sa Mareš.

Barbora Piešová počas posledného vystúpenia rozplakala seba aj porotu. Zdroj: TV MARKÍZA

Napokon o víťazovi rozhodlo vyše 660 000 esemesiek. Bronzovú priečku obsadil Martin Schreiner, na druhom mieste skončila favoritka súťaže Diana Kovaľová a titul Superstar 2020 získala Barbora Piešová, ktorá počas záverečného vystúpenia prejavila výbuch emócií, no keď vyhlásili jej meno, bola v poriadnom šoku. Na otázku, čo si kúpi z výhry odpovedala, že nové tlmiče.

„Asi poďakujem všetkým, čo sa tu o mňa starali a urobili zo mňa ženu. Všetci sú na mňa strašne dobrí a boli vždy dobrí a mne sa s nimi dobre spolupracovalo. Rovnako, ako s vami, s porotou, s kolegami a proste toto bola úžasná párty. Nasadla som na párty loď. Je to wau,“ zneli slová prekvapenej víťazky a novej československej Superstar.

Superstar 2020 sa napokon stala Barbora Piešová, ktorá ostala v poriadnom šoku. Zdroj: TV MARKÍZA