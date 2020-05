Gáboríková počas tehotenstva pribrala 18 kíl: Prirodzeným FOTO potešila ženy... Stále má brucho!

TRENČÍN - Minulú stredu zverejnili hokejista Marián Gáborík (38) a jeho manželka Ivana Surovcová (33), že sa stali rodičmi malej Belly. Ubehol presne týždeň a hoci mnohé celebritky to na Instagrame hrajú na dokonalosť, blondínka svojich fanúšikov potešila prirodzenou fotkou. Po pôrode má stále brucho!

Ivana Surovcová sa so svojimi fanúšikmi delí o zaujímavé momenty nielen zo svojho pracovného, ale aj súkromného života. Aktuálne sa spolu s manželom, hokejistom Mariánom Gáboríkom tešia z dcérky Belly, ktorá prišla na svet minulú stredu.

Odvtedy ubehol týždeň a hoci mnohé známe ženy sa čo najskôr po pôrode snažia navodiť dojem, že snáď ani nerodili, blondínka na dokonalosť kašle. Už prvé foto z pôrodnice sa nieslo v znamení prirodzenosti. Čerstvá mamička je na nej síce nie perfektne upravená, ale jednoducho krásna.

Už vtedy fanúšikovia plavovlásku chválili, že zverejnila reálnu fotku a nie „načančaný“ záber. A najnovšie zverejnila svoju fotku týždeň po pôrode. A ani sa nesnažila zakryť ešte stále veľké bruško. Veď aj toto skrátka patrí k normálnej žene. „Konečne krásna fotka. Prirodzená mamina po pôrode,“ chválili ju Slovenky. „Nádherná, prirodzená, reálna fotka,“ objavilo sa v komentároch.

Ivana dokonca nemala problém na rovinu prezradiť, koľko počas tehotenstva pribrala. „Asi najviac vás zaujímalo, koľko som počas tehotenstva pribrala. Vždy som sa pousmiala nad komentármi – veď máš len bruško a po pôrode budeš hneď fit, že más dobrý metabolizmus... No, ale ručička na váhe ukazovala niečo iné,“ priznala Surovcová.

Hoci aj počas tehotenstva dbala na vyváženú stravu, v jedení sa neobmedzovala a dopriala si aj sladké. No a to sa v konečnom dôsledku odzrkadlilo aj na jej váhe. „Ja som sa cítila v tehotenstve super, aj keď ručička na váhe išla stále hore. A konečne odpoveď pre tých, čo ich to zaujímalo: +18 kíl,“ priznala bez zahmlievania.