Marián Gáborík prehovoril o narodení dcérky: Bol som u zubára, Ivana prežila muky!

TRENČÍN – V stredu 20. mája sa z Mariána Gáboríka a jeho manželky Ivany stali po prvý raz rodičia malej princeznej Belly. Pôvodne mala bývalá profesionálna tanečnica termín o týždeň skôr, no dievčatku sa na svet nechcelo. Čerstvý hrdý otec porozprával o ich veľkom dni, aj to, že on sedel u zubára, keď Ivke praskla voda.

Už vyše týždňa sa hokejista Majo Gáborík s manželkou Ivanou tešia z maličkej princeznej, ktorú čerstvá mama priviedla na svet v stredu 20. mája. Svojej dcérke vybrali krásne meno Bella, hoci v užšom výbere bola aj Hana, Sofia, Marína a Gália. Posledné sa páčilo najmä Mariánovi, veď ich dcérka by tak mala iniciálky G.G.. Krátko po narodení dievčatka vyšiel ďalší diel podcastu Boris a Brambor, kde čerstvý otec prehovoril o príchode dcérky na svet.

Ivana a Marián Gáborikovci sa 20. mája stali rodičmi malej Belly. Zdroj: Instagram I.G.

„13. mája sme mali termín. Nejaké 2 týždne pred pôrodom sme začali chodiť do nemocnice v Trenčíne. A po tom trinástom sa to už stupňovalo každé dva dni. Prenášala pár dní, ale bolo to v takom štádiu, že ešte sa nič nedeje, aby sme nestresovali. Ivana bola v pohode, ja už som začal byť tak trošku nervóznejší, vždy som bol doma,“ povedal Marián, ktorý sa svoju manželku bál nechať samú, keby to na ňu prišlo.

Napokon sa dievčatko začalo pýtať na svet o týždeň neskôr a vybralo si práve chvíľu, keď Gáborík nebol doma. „Bolo to cez deň, keď pár dní prenášala. Ja som bol akurát u zubára, sedel som na kresle a zavolala mi. Hovorila, že začala voda odtekať. Tak dobre, zubár ma dokončil, prišiel som domov, Ivka už bola zbalená týždeň. Šli sme do nemocnice, prijali nás,“ opisoval začiatok pôrodu čerstvý otec.

Marián Gáborík si otcovstvo užíva. Zdroj: Instagram M.G.

Rozprával to s takým pokojom Angličana, akoby to nebol žiaden stres. To si všimol aj Boris Valábik. „Ty to hovoríš s takým kľudom,“ poznamenal. Marián bol pokojný aj vďaka radám lekára. Práve ten mu povedal, že nemá stresovať, keď praskne voda. „Tým, že bývame 3-4 minútky od nemocnice tak bolo všetko okej,“ nechal sa počuť Majo. Keď prišiel domov od zubára, už to išlo. Nasadli do auta, prišli do nemocnice, Ivanu prezrel lekár, no skonštatoval, že má ešte čas.

„Boli sme spolu aj na izbe, spal som v nemocnici. Na druhý deň začala mať kontrakcie, stupňovalo sa to. Potom nás z tej izby dali na pôrodnú sálu a začalo sa to rozbiehať. Fakt si prežila muky,“ prezradil hokejista, ktorému nebolo ľahostajné vidieť Ivku v bolestiach. „Snažíš sa jej nejako pomôcť, ale moc tam nepomáhaš. Musíš byť akurát oporou. Snažil som sa byť tam pre ňu, povzbudzovať ju nejakým spôsobom, že všetko zvládne a všetko bude v poriadku, ale fakt tých 30 sekúnd až minútu s tými bolesťami, to je fakt neuveriteľné, čo musí prežívať. Ide 30-40 sekúnd kontrakcia a potom, keď to prejde, tak úplne taká úľava pre tú ženu, že sme tam vtipkovali, srandovali,“ opísal dianie na sále otec.

Napokon sa svojej malej princezničky dočkali. „Ja som bol pri hlave Ivaninej a som videl už hlavičku, keď tlačila. Videl som čierne vlásky a potom ako ju vytiahli, tak bola taká modručká, vyčistili ju a malá bola fakt ako taká špongia. Dali jej ju na hruď a to bol brutálny pocit. Ani neplakala, ani ja. Taký nejaký šok alebo niečo a až neskôr som si to začal uvedomovať, že sme rodičia,“ spomína si na moment, keď svoju dcérku dostali do náručia. Malú Bellu milujú bezpodmienečnou láskou.