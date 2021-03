TOTO je najsexi mamina nášho šoubiznisu: TELO ako dôkaz!

BRATISLAVA - Má sa čím pochváliť! Tanečnica a manželka hokejistu Mariána Gáborika (39) - Ivana (34) patrí dlhé roky medzi najväčšie krásky nášho šoubiznisu. A nezmenilo sa to ani po pôrode dcérky Belly, ktorú blondínka priviedla na svet v máji minulého roka. Ak by mal niekto pochybnosti, pohľad na jej vymakanú figúru ho v tom určite utvrdí.

Dostať sa po pôrode späť do formy nie je vôbec jednoduché. Za pravdu nám určite dá nejedna mamička. Pri pohľade na známe Slovenky, ktoré sa objavujú na televíznych obrazovkách a na sociálnych sieťach sa pýšia tip-top postavičkami, by si niekto mohol myslieť, že v ich prípade to tak nie je. Ale... OMYL! Milé dámy, ony poriadne pracujú na tom, aby boli vo forme.

Príkladom je tanečnica Ivana Gáborík, pre ktorú je pohyb samozrejmosťou celý život. Jej followeri, ktorých má na sociálnej sieti Instagram takmer 170-tisíc, veľmi dobre vedia, že blondínka sa zdravo stravuje a pravidelne cvičí.

V týchto dňoch zverejnila manželka Mariána Gáboríka fotku, na ktorej pózuje v športovom úbore a pýši sa svojou vypracovanou postavou. „Klobúk dole! Vyzerať takto rok po pôrode. Si mi veľkou motiváciou,” znie jeden z mnohých pochvalných komentárov. Ivana sa netajila tým, že počas tehotenstva pribrala 18 kg. „Wau! Ty si najsexi mamina slovenského šoubiznisu,” vyjadril svoj názor istý fanúšik. A aj keď je konkurencia ozaj veľká, my s ním súhlasime :)