Dnes začína prvé finále Superstar: TOTO bude TOP 10-ka súťažiacich spievať!

Mladé talenty čaká mimoriadne náročné kolo. Prvýkrát budú musieť svoje spevácke umenie predviesť naživo a o ich ďalšom osude rozhodnú hlasovaním diváci pred televíznymi obrazovkami. Pozrite sa, na čo všetko sa dnes môžme tešiť. Jeden z finalistov dokonca zaspieva pieseň od samotného porotcu!

Dievčatá:

Lucie Bikárová - Dream Girls: One night only

Lucie Bikarová Zdroj: TV MARKÍZA

Dominika Lukešová - Sam Smith: Stay With me

Dominika Lukešová Zdroj: TV MARKÍZA

Esther Lubadika - Macklemore and Ryan Lewis' : Can't Hold Us

Ester Lubadika Zdroj: TV MARKÍZA

Diana Kovaľová - Christina Aguilera : You lost me

Diana Kovaľová Zdroj: TV MARKÍZA

Júlia Kramárová - Lady Gaga: The edge of glory

Júlia Kramárová Zdroj: TV MARKÍZA

Barbora Piešová - Queen: Somebody to love

Barbora Piešová Zdroj: TV MARKÍZA

Chlapci:

Michal Šafrata - Lenny Kravitz: Are You Gonna Go My Way

Michal Šafrata Zdroj: TV MARKÍZA

Martin Schreiner - Petr Muk: Tačíš sama

Martin Schreiner Zdroj: TV MARKÍZA

Giovanni Ricci - Ed Sheeran & Justin Bieber: I Don't Care

Giovanni Ricci Zdroj: TV MARKÍZA

Timotej Majský - I.M.T. Smile / M. Čekovský: Myslím, že môže byť

Timotej Majský Zdroj: TV MARKÍZA