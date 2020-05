Obrovská radosť českej hviezdy: FOTO Stala sa mamou po štyridsiatke ale... predčasný pôrod?

TURÍN - A je to tu! Mnohí fanúšikovia Aleny Šeredovej (42) boli už niekoľko dní vo vytržení a dychtivo čakali, kedy topmodelka na svet privedie svoje tretie dieťatko. Aktuálne majú ona, jej najbližší i všetci priaznivci dôvod na radosť, pretože z hviezdy svetových mól stala opäť mamička!

Alena už dlhé roky žije v Taliansku, kde predtým vychovávala svoje dve deti z predchádzajúceho manželstva s Gigim Buffonom. Ich manželstvo ale neudržali ani spoločný synovia David Lee a Louis Thomas. Brankár českú krásku opustil kvôli talianskej televíznej hviezde a rozprávke bol koniec.

Alena Šeredová sa stala trojnásobnou mamou. Zdroj: Instagram A.S.

Zaľúbenci majú obrovský dôvod na radosť - Alena svojmu partnerovi priviedla na svet dcérku. Zdroj: Instagram AŠ

Šeredová sa však dala dokopy Alessandrom Nassim - dedičom známej automobilky. Dvojici to spoločne klaplo, to, že otehotnela ale bolo pre niektorých prekvapením. Teda aspoň vzhľadom na jej vek. No a teraz majú zaľúbenci o dôvod viac k tomu, aby svoj vzťah spečatili aj oficiálne. Alena sa v utorok večer pochválila krásnou novinkou.

Na svet priviedla ich spoločného potomka a z popisu je jasné, že do rodiny pribudlo dievčatko. „Niekedy sa sny plnia,” napísala Alena k fotke na Instagrame, kde stíska malú bábätkovskú ručičku. „Vitaj, princezná,” dodala šťastná trojnásobná mamička, ktorá pôvodne avizovala, že sa dieťatko narodí až v júni, je teda celkom možné, že pôrod bol predčasný. Ako informujú talianske médiá, dievčatko dostalo meno Vivienne.