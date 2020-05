Gottov celoživotný kamarát Ringo Čech 8 mesiacov po jeho smrti: Prvýkrát prehovoril... Karel videl už len obrysy!

František Ringo Čech sa prvýkrát vyjadril 8 mesiacov po Gottovej smrti v denníku na svojom webe. Jedno z ich posledných stretnutí sa vraj konalo niekoľko mesiacov pred spevákovou smrťou. Hudobník bol pozvaný do Maestrovej vily, aby svojimi spomienkami prispel do pripravovanej knihy.

„Ivanka urobila kávu, sedeli sme, oni písali knihu s Gottom dokopy. Tak som vydoloval z pamäti niekoľko zaujímavých príhod s Karlom, ktorých mám neúrekom, ako by povedali Slováci. A tak si ich nahral. Karel bol veľmi milý, ale bolo na ňom vidieť, ako je na tom veľmi zle,“ priznal Ringo Čech.

„Hovoril: ‚Ringo, ja ťa skoro nevidím, vidím len obrysy, skoro ťa nepočujem,“ zaspomínal si Čech. No podľa jeho vlastných slov mal obrovské šťastie, že po Karlovom boku stála po celý čas Ivana. „Sedeli sme tam smutne dvaja celoživotní kamaráti. Ivanka okolo neho tancovala, tak som si hovoril, že mal Karel veľké šťastie s Ivanou,“ priznal.

„Nielen, že to bola nádherná žena, ona stále je, ktorú sme mu všetci závideli, ale má s ňou dve krásne dievčatá, stále sa o neho starala. Musím povedať, že Karel nakúpil veľkú kvalitu,“ nešetril chválou Ringo. S dvojicou vraj plánoval aj ďalšie stretnutie. To sa však už, bohužiaľ, nestihlo uskutočniť.

„Tri nedele po narodeninách mi volali z auta, Karel a Ivanka, odniekiaľ sa vracali, majú niekde chatu. Mali veľmi dobrú náladu, smiali sa a Karel hovorí: ‚Prosím ťa, zastav sa, my by sme ťa chceli s Ivankou vidieť, zastav sa na kávu.‘ Tak som hovoril: ‚Jasné, Karlušo, vieš, že prídem.‘ Potešilo ma to. ‚Hneď ako bude časová medzera, volajte, sadnem do auta a idem za vami.‘ Ale už som nešiel. Karel umrel,“ dodal Čech.

„Keď napíšem, že ma to vzalo, to je málo. S Karlom umrelo celé moje storočie. Vôbec celé minulé storočie umrelo s Karlom Gottom. Bola to persona, ktorá reprezentovala, tak ako vo svete Beatles, tak u nás Karel. Bol som veľmi smutný, veľmi. Odmietal som akékoľvek poznámky, novinári volali, všetci, televízie, internetoví, nepovedal som jediné slovo. Odmietal som to komentovať, bol som tak smutný a prišlo mi to nevhodné. Ani na pohreb som nešiel. Karel umrel, ale to už nie je o Karlovi. Možno poviete, je to posledná pocta, ale tú vzdávam stále. Čo by som k tomu povedal? Je to koniec, bez Karla to nepôjde,“ napísal so smútkom František.

„Príde iný Gott, nový, mladý, ale už to nebude Gott. A pochybujem, že sa mu podarí to, čo sa podarilo Božskému Karlovi! Keby som bol vtipný, tak by som povedal: ‚Karle, povedz Luciferovi, že čoskoro prídeme my rokeri za tebou, ale myslím, že za to, čo pre všetkých urobil, tú radosť, to potešenie, aké rozdával, za to pôjde do neba. Karel, nech máš v nebi doložku najvyšších výhod, pretože aj tam budeš VIP!“ rozlúčil sa s Karlom na svojom webe celoživotný kamarát.

