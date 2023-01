STRACH o českú legendu: Spevák František Ringo Čech (79) je v nemocnici... MŔTVICA!

PRAHA - Fanúšikovia a blízki slávneho českého speváka, bubeníka, skladateľa a spisovateľa Františka Ringo Čecha sú v strachu. Ako totiž informovala relácia Showtime TV Prima, hudobník musel byť náhle prevezený do nemocnice s mozgovou príhodou!

„Ako nám potvrdil syn Františka Ringo Čecha, jeho otec bol teraz vo večerných hodinách prevezený do nemocnice Na Homolce s mozgovou práhodou,“ uviedli v relácii o celebritách. S mozgovou príhodou sa hudobník pasuje už druhýkrát. Prvýkrát ho zasiahla pred tromi rokmi v Rakúsku.

Vtedy si zo zdravotných problémov robil srandu. „Ja som mal šťastie, že ma to kleplo v Rakúsku. Takže ma odviezli do nemocnice kardinála Schwarzenberka a prišla za mnou dcéra so synom. Ja som si ale myslel, že prišla maminka s oteckom. Proste, než sa dá tá hlava dokopy... Nakoniec sa ale všetci divili, že som sa z toho takže vylízal,“ prezradil v relácii Všechnopárty.

Mŕtvice sa však obával už roky predtým. Vystrašil ho totiž osud dobrého kamaráta Petra Novotného. „Naozaj ma Novotný vystrašil. Schudol som 16 kíl, Novotný mal ešte o 16 viac, takže ho kleplo, a to ma tak vystrašilo, že som prestal žrať,“ priznal v roku 2014. Hudobníkovi prajeme skoré uzdravenie!