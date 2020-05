Cibulkovej pôrod na spadnutie: Na Slovensku to nebude... Zacvaká za luxus a zahraničie!

BRATISLAVA - Už len pár týždňov zostáva do termínu, kedy by sa mal narodiť prvý syn Dominiky Cibulkovej (31). Bývalá tenistka sa aj napriek aktuálnej situácii rozhodla rodiť mimo Slovenska. Voľba padla na Viedeň, kde si užije ozajstný luxus. Dôvody má však aj iné...

Dominika Cibulková by mala podľa našich informácií rodiť v druhej polovici júna. To znamená, že do oficiálneho termínu jej zostáva približne mesiac, no pôrod už môže prísť každú chvíľu. A tak je jasné,, že v tejto chvíli už má všetko okolo tejto radostnej udalosti naplánované.

Týždenníku Plus 7 dní sa zverila, že synčeka neprivedie na svet na Slovensku. Hoci v čase koronavírusu kvôli uzavretým hraniciam nad tým reálne uvažovala. „Bol to hlavný dôvod, prečo ostať v Bratislave, nakoniec som sa však rozhodla pre Viedeň,“ potvrdila konečný verdikt.

Zdroj: Instagram.com/domicibulkova

Pôjde vraj o súkromnú kliniku, ktorá je však v tesnej blízkosti viedenskej nemocnice. V prípade komplikácií je teda nablízku ďalší kvalifikovaný personál. Navyše, v tejto pôrodnici sa Dominika nemusí vzdať prítomnosti svojho manžela Michala. „Určite v tom hrá rolu aj väčšie súkromie, ale najmä to, že počas korony je na rakúskej klinike dovolené byť s manželom pri pôrode aj po ňom. Môže byť s nami, to je pre mňa kľúčové,“ prezradila bývalá tenistka.

Ako tvrdí spomínaný týždenník, rodičky majú k dispozícii izby s rôznymi technickými vymoženosťami, vlastnou chladničkou, trezorom, klimatizáciou a balkónom či dokonca terasou. Výhľad majú do pokojnej záhrady, ťahajúcej sa po celej zadnej časti kliniky a upravenej na terasách v stredomorskom štýle. Účet za tento luxus vraj zvyčajne presahuje 8000 eur, záleží od počtu dní strávených na klinike.