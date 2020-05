Bibiana Ondrejková ukázala dcéry: FOTO Brutálne kočky... To kedy tak vyrástli?!

BRATISLAVA - Fúha, tak tie si doma musia naozaj strážiť! Bibiana Ondrejková (48) je pyšnou mamou dvoch dcér - Bibiany a Grétky. Po rozvode ich herečka a moderátorka vychováva sama, no s dievčatami majú perfektný vzťah a lepšiu maminu si snáď ani nemohli želať. Aha, ako jej kočky vyrástli!

Dievčatá spolu kvôli koronavírusu aktuálne trávia ešte viac času než zvyčajne. Rovnako ako ostatní školáci, aj Ondrejkovej dcéry zostali doma, no herečka sa im stará o naozaj pestrý program. „Je to super parťáčka, hráme spolu nonstop karty, hazard o peniaze,” smiala sa v jojkárskom Topstare staršia Biba, čo neskôr jej známa mamina vysvetlila tým, že stávky sa síce rátajú v centoch, no baby ju už takto pripravili o desiatky eur.

Sestry Ondrejkové už dávno nie sú malé dievčatká Zdroj: Instagram

Dievčatá spolu počas karantény trávia omnoho viac času, ktorý aj patrične využívajú. Zdroj: TV JOJ

„Cvičíme, beháme čítame. Teraz nás núti čítať takú knihu o šťastí. Musíme si robiť denník a napísať tam veci, za ktoré sme vďačné, ktoré si ceníme,” dodala Bibiana mladšia, po ktorej boku stála aj sestra Grétka. Obe slečny sú už v tínedžerskom veku a dávno nie sú malé dievčatká. Ich mamina už niekoľkokrát spomenula, že doma preberajú aj bežné babské problémy a občas sa pri niektorých témach dokonca začne červenať.

No a niet sa čomu čudovať. Dievčatá sú už takmer dospelé, vyzerajú skvele a nápadníkov zrejme musia doslova odháňať. Ženskosť už majú v malíčku, čo ukázali aj počas Topstaru, kedy si sestry pred kamerou zatancovali spoločnú choreografiu a veru, bolo sa na čo pozerať. Nuž, keď sa tieto krásky začnú pomaly vytrácať z domu, chalani budú mať čo robiť, aby im nevypadli oči!