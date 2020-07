Bibiana Ondrejková v spoločnosti s dcérou (15): Mladšia o hlavu vyššia a... Vyzerajú ako sestry!

Bibiana Ondrejková, ktorú má väčšina Slovákov zafixovanú ako hlas bláznivej Phoebe Buffat z Priateľov, prišla v stredu večer osláviť otvorenie nového butiku. Do spoločnosti dorazila v sprievode mladej ženy oblečenej v rovnakých šatách. Pri prvom pohľade by človek usúdil, že by mohlo ísť azda o sestru.

Pravdou však je, že sympatická brunetka, ktorá je od známej herečky takmer o hlavu vyššia, je jej 15-ročná dcéra Bibiana Pogány. Už pred viac ako rokom sme o nej písali, že z malého dievčatka sa pomaly stáva krásna žena a stále to platí. Núdzu o nápadníkov určite nemá!

Bibiana Ondrejková prišla na otvorenie nového butiku v spoločnosti 15-ročnej dcéry Bibiany. Zdroj: Jan Zemiar