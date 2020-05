Obľúbený seriál Markízy je späť: Horná Dolná s novou časťou aj v čase koronavírusu!

Osudy obyvateľov dedinky Horná Dolná sledovali v televízii tisíce divákov, no kvôli pandémii koronavírusu prišli o mnohé obľúbené seriály a ich nové časti. Napriek tomu má vysielateľ zo Záhorskej Bystrice pre fanúšikov Brmbalíka, Eriky či krčmárky Terezy dobrú správu. Poteší ich totiž nová časť.

Diváci sa môžu tešiť na premiérovú časť seriálu Horná Dolná aj v čase koronakrízy. Zdroj: TV MARKÍZA

Pre divákov si tvorcovia z Markízy pripravili špeciálny diel s názvom Horná Dolná v karanténe. „Súčasná situácia nám neumožňuje ponúknuť divákom nové časti seriálu v podobe, na akú boli zvyknutí, veľmi si však vážime ich nehasnúcu priazeň, a tak vznikla Horná Dolná v karanténe. Špeciál, ktorý ukáže, ako prežívajú domácu izoláciu obyvatelia najznámejšej seriálovej dedinky. Určite netreba zdôrazňovať, že ich najväčšou zbraňou v boji proti koronavírusu je poriadna dávka humoru," vysvetlila Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.

Mnohí si zrejme budú klásť otázku, ako je možné nakrútiť novú časť seriálu v momentálnej situácii, keď musíme nosiť rúška. Aj na to existuje jasná odpoveď. Keďže chceli tvorcovia potešiť divákov, museli dať hlavy dokopy a niečo vymyslieť. A aj na to prišli. Nakrúcanie prebiehalo mimoriadnym spôsobom a to tak, že každý z účinkujúcich, či už išlo o trojicu štamgastov Bistra, Kokosa a Tunela, majiteľku krčmy Terezu, farára Janka, starostu, Ďura s Erikou, svojrázneho veterinára, pani učiteľku Zdenu a jej syna Lacka či pomotaného policajta Sojku, nakrútil svoj herecký výstup vo vlastnej réžii. Tak, aby neprišiel do priameho kontaktu s ďalšími zložkami výroby.

Tento nápad sa mimoriadne páčil Petrovi Brajerčíkovi, ktorý dúfa, že takto prinesú divákom zábavu a vyčaria im úsmev na tvári. „Som hrdý na to, ako sa Slováci postavili k tejto situácii a verím, že vďaka Hornej Dolnej na chvíľu zabudnú na všetky obmedzenia a nepríjemnosti,“ povedal predstaviteľ Lacka Frlajza. Tak čo, tešíte sa no novú časť? Pozrieť si ju budete môcť už tento štvrtok.

Televízia Markíza odvysiela špeciálny diel s názvom Horná Dolná v karanténe. Zdroj: TV MARKÍZA