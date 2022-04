Mladučká speváčka zo SuperStar ŠOKuje: Je z nej PORNOherečka... Rodičia sú na mňa pyšní!

Hana Džurbanová na seba v SuperStar upozornila nielen speváckym talentom, ale aj konfliktom, ktorý mala s kolegom Timotejom Májskym. Do veľkého finále sa vtedy 15-ročná Češka neprebojovala, no napriek tomu dnes zapĺňa stránky médií. Podarilo sa jej totiž uspieť v trochu inej profesii.

Už 3 mesiace sa živí ako pornoherečka a už teraz patrí medzi výrazné osobnosti tejto brandže - na tohtoročnom erotickom festivale si totiž prevzala cenu v kategórii Objav roka. „Mám tu stánok s podpisovými kartami. Je tu veľa mojich fanúšikov. Užívam si to veľmi. Mám veľmi rada pozornosť. Som rada, že som práve pornoherečka,“ priznala českému portálu Expres.cz.

Galéria fotiek (6) Zdroj: foto: tv markíza

Ako priznala, kvôli svojej novej práci sa nejaký čas nerozprávala s mamou, no teraz je vraj už všetko opäť v najlepšom poriadku. A ďalšími slovami šokovala. „Mama to berie už úplne v pohode. Chcelo to čas. Bol to šok, ale teraz už sú na mňa pyšní, koľko zarábam peňazí,“ vyhlásila Hanka, ktorá je šťastná, ako to s rodinou napokon dopadlo.

„Práce mám veľa, som otvorená všetkému. V porne som 3 mesiace a asi som v tom dobrá. Som spievajúca pornoherečka,“ dodala Džurbanová, ktorá len nedávno oslávila 18. narodeniny.