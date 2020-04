Herec Viktor Horján otvorene: Najprv skritizoval kolegov, teraz SND... Hviezda Oteckov vracia úder!

Viktor Horján sa rozohnil v rozhovore pre sme.sk. Mnohé známe tváre totiž v súvislosti s aktuálnou situáciou začali vyzývať vládu, aby pomohla aj tým, ktorí pracujú v kultúre, čo sa nestretlo s veľkým porozumením u Slovákov, ktorí bežne zarábajú menej ako hviezdy z televíznych obrazoviek. To naštvalo aj samotného Horjána a svojim kolegom verejne naložil.

Na paškál si však zobral aj kolísku umenia na Slovensku - Slovenské národné divadlo a Vysokú školu múzických umení. „Napríklad Národné divadlo je zabetónované, nie je otvorené verejnosti. Ani odborná verejnosť nemá k nemu prístup. Je na súkromnom rozhodnutí niekoľkých jeho pracovníkov, koho povolajú na spoluprácu,“ začal svoju kritiku Horján. Podľa neho by to takto fungovať nemalo.

Mali by byť štandardné konkurzy a pohovory a všetci by mali mať právo zúčastniť sa ich. „Nemám šancu. Bez konkurzu sa tam nemám ako dostať. Jan Klata, jeden z najlepších režisérov, tam nedávno naštudoval Fyzikov. Písal som mu, že by som s ním rád spolupracoval. Súhlasil, ale nedovolili mu to. Ako je to možné? Keby ma nechcel, rozumiem. Ale on chcel,“ prezradil Viktor.

„Akým právom je to tam zabetónované? Akým právom tam majú ľudia doživotné zmluvy? Niektorí nič nerobia, je tam približne 16 dôchodcov a poberajú plat. K tomu majú zdravotné aj sociálne poistenie. Nie je možné, aby mal takú istú pozíciu aj ten, čo vyjde dvakrát, štyrikrát mesačne na javisko. Áno, časť súboru je využitá, niektorí sú až zneužití. No sú aj takí, ktorí si určujú podmienky,“ prekvapuje.

Uviedol dokonca aj príklad: „Jedna herečka oznámila, že je chorá. Nestalo sa to prvýkrát, to podotýkam. Večer preto nebolo predstavenie pre 600 ľudí, pritom ona šla na premiéru nejakého filmu a dokonca sa tam dala aj odfotiť. Ako je to možné? Treba to zmeniť,“ hovorí jasne Horján.

No dobrého slova nemá ani na Vysokú školu múzických umení. „Jedna pedagogička ma oslovila, aby som si tam urobil doktorát. Dal som sa prehovoriť, no vo chvíli, keď som si šiel podať žiadosť, osoba z vedenia katedry mi oznámila, že to nebude možné. Viktor, ale my vás nemôžeme zobrať na denné štúdium, povedal,“ opisuje situáciu Horján.

„Aj keď interné štúdium nie je obmedzené vekom. Chceli ma za externého študenta, čo znamená, že za 2 semestre by som si musel platiť 1600 eur. A vraj ani nemám počítať s tým, že po štúdiu budem môcť zostať učiť,“ opísal svoju skúsenosť.

Ako odôvodnenie dostal, že nie je ani z SND, ani z Astorky a takí ľudia skrátka neučia. „Po roku 1989 sa tu niektorí ľudia zabetónovali, v štátnych inštitúciách si vytvorili svoje životy a kariéry. A nedovolia, aby aj niekto iný, z iného divadla, sa podieľal na národnom umení. Potom ešte chodia demonštrovať a sťažovať sa, to sa mi naozaj nepáči,“ dodal.

Jeho otvorená kritika sa však nestretla s porozumením u hereckého kolegu z Divadla Andreja Bagara v Nitre a hviezdy markizáckych Oteckov Romana Poláčika.