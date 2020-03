SND boj s koronavírusom nevidí ružovo: Nadobro zastavili predaj vstupeniek.. Tak skoro si predstavenie nepozrieme!

Slovenské národné divadlo, rovnako ako i ostatné väčšie či menšie divadlá na Slovensku, prechádza doslova skúškou ohňom. S príchodom koronavírusu a následných opatrení museli totiž svoju činnosť prerušiť a naplánované predstavenia posunúť na neskoršie termíny. Kedy sa situácia upokojí, zatiaľ nevie predpokladať nikto, no zdá sa, že SND, ktoré tento rok oslávilo už svoje 100. narodeniny, sa najnovšie uchýlilo k radikálnemu kroku.

Sezónu ukončili predčasne

„Dovoľujeme si vás informovať, že predbežne pozastavujeme predaj vstupeniek na naše predstavenia do konca aktuálnej divadelnej sezóny, do konca júna 2020,” informovalo SND všetkých divadelných priaznivcov. Vyzerá to teda, že nadšenci dosiek, ktoré znamenajú svet, si na svojich obľúbených hercov budú musieť počkať až do jesene.

SND zatvára svoje brány i po zvyšok sezóny. Zdroj: Instagram cinohrasnd

Divadlo s rušením predstavení začalo už 9. marca, no tie sa týkali prevažne programu na nasledujúce dva týždne. Samotné priestory SND sú až do konca marca zavreté, no už dnes je jasné, že ani po tomto dátume v hľadisku potlesk nezaznie.

Herci i divadlo si budú musieť na potlesk počkať do budúcej sezóny. Zdroj: Instagram cinohrasnd

Okrem hercov má celá situácia dopad i na samotné divadlá, pre ktoré vrátenie peňazí za zakúpené vstupenky znamená značnú finančnú stratu. Tú už vyratúva i samotné SND a verejnosť prosí o pomoc a podporu v podobe 2% z dane, ktoré ľudia môžu každoročne darovať. Zároveň vznikla aj výzva Podajte kultúre záchranné koleso, v rámci ktorej si ľudia nenárokujú na vrátenie vstupného za už zakúpené vstupenky.

Slovenské národné divadlo tento rok oslávilo už svoje 100. výročie. Zdroj: Úrad Vlády SR

Divákom, hercom i divadlám teraz nezostáva nič iné, iba čakať, kým sa situácia okolo koronavírusu upokojí.

SND prosí verných návštevníkov o finančnú podporu. Zdroj: Úrad Vlády SR