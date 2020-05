Hviezda Oteckov ukázala sestru: Wau, ony sú dvojičky? To je ale podoba!

BRATISLAVA - Nezaprú sa! Podobne, ako väčšina Slovákov, aj herečka Dominika Kavaschová (30) trávi korona-karanténu doma so svojimi najbližšími. Seriál Oteckovia, v ktorom aktuálne hviezdi, má totiž do odvolania pauzu. Svojich fanúšikov tak raz za čas poteší aspoň zábermi zo svojho súkromia. Najnovšie zverejnila fotku so svojou sestrou. Wau, ony sú dvojičky?!

Dominika Kavaschová sa do povedomia markizáckych divákov dostala ako hlavná postava seriálu Chlapi neplačú. V posledných rokoch si však srdcia Slovákov získala ako bláznivá Sisa v obľúbenom seriáli Oteckovia. Ten sa aktuálne kvôli korona-karanténe nemôže natáčať, a tak sa herečka svojim priaznivcom pripomína aspoň na sociálnych sieťach.

Práve tam aktuálne zverejnila fotku so svojou sestrou. „Dvojčátka,“ napísala k záberu Kavaschová. A pri pohľade na dievčatá by tomu mnohí aj uverili - podobajú sa totiž na seba ako vajce vajcu. Pravda je však iná. „Dominika neklam, nie ste dvojičky, ty si staršia od sestry,“ natrel ju jeden z fanúšikov. V skutočnosti je herečka od svojej sestry Janky o rok staršia.

No tipoval by to len málokto, čo poviete? V budúcnosti, keď sa známa brunetka nebude môcť zúčastniť natáčania, pokojne by ju mladšia Kavaschová mohla pred kamerami zastúpiť. Rozdiel by si nevšimol azda nikto!