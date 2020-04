Naštvaný herec Horján naložil hviezdnym kolegom: Zarábajú 10-tisíce a porovnávajú sa s lekármi? TOTO si za klobúk nestrčia!

Viktor Horján sa rozohnil v rozhovore pre sme.sk. Aktuálna situácia okolo koronavírusu výrazne ovplyvnila aj fungovanie hercov. Tí sú už viac ako mesiac bez práce, a teda aj bez príjmu. Mnohé známe tváre preto začali vyzývať vládu, aby pomohla aj tým, ktorí pracujú v kultúre, čo sa nestretlo s veľkým porozumením u Slovákov, ktorí bežne zarábajú výrazne menej ako hviezdy z televíznych obrazoviek.

A práve toto naštvalo aj samotného Horjána. No treba vraj rozlišovať herca a herca - sú tu totiž takí, ktorí žijú len z toho, čo večer zarobia na javisku. „No potom sú takí, čo majú stály plat v Slovenskom národnom divadle, na Novej scéne alebo v divadle Astorka. Prečo nedajú zo solidarity peniaze tým, ktorí teraz vôbec nezarábajú? Namiesto toho žiadajú o pomoc pre seba, a to aj v situácii, keď využívajú systém,“ začal Viktor.

Ešte za čias bývalej vlády vraj mnohí jeho kolegovia vyšli do ulíc a bojovali proti ministerke kultúry, no zároveň využívali všetky výhody štátneho zamestnanca. „Išli demonštrovať, ale večer išli do divadla hrať, zobrali si od ministerky trinásty plat a zobrali si aj vianočné prémie,“ pokračoval. „Mnohí z nich ešte aj učia na vysokej škole a cez deň sa pýtajú na skúšky, aby mohli natáčať seriály nulovej kvality. Majú plat, platené dovolenky, prečo teda demonštrujú proti systému?“

„Zarábajú v komerčných hlúpostiach ťažké desiatky tisíc eur a potom sa postavia vedľa novinárov, lekárov, učiteľov na jedno pódium a porovnávajú sa s tými, ktorí zarábajú pár stoviek eur. Bolo to smiešne a smutné zároveň, nečudujem sa, že potom verejnosť reaguje podráždene,“ uviedol Horján. Slováci vraj vidia najmä hviezdy z televíznych obrazoviek, ktoré sa pýšia luxusnými majetkami, no je veľa takých hercov, ktorí musia žiť len zo stoviek eur.

„Nie je možné, aby kolegyňa najprv čítala rozprávočky na Instagrame a pár statusov predtým sa na tom istom mieste pýtať, či si má vybrať červený mercedes alebo čierny. Samozrejme, že obyčajní ľudia potom vidia ich, nie tých, ktorí hrajú po pivniciach, a že ich to naštve. My herci by sme mali byť mienkotvorní a byť blízko k ľuďom,“ dodal namosúrený umelec.

Ten sa aktuálne snaží vybaviť si kompenzáciu nižšieho platu od štátu. Bohužiaľ, keď sa oznámilo, že sú kultúrne akcie do odvolania zrušené, pozastavil si v Sociálnej poisťovni hereckú činnosť. No teraz, keď nová vláda prišla s pomocou pre umelcov, jednou z podmienok je, že musí mať zaplatené poistné do konca marca. „Prvý raz od štátu niečo potrebujem, a takto to dopadne. No predsa som ešte žiadosť podal znovu a uvidím, možno sa stane zázrak,“ uzavrel Horján.