Hrozivý pád českej moderátorky s bábätkom v náručí: Zlomené prsty a podliatiny!

PRAHA – Obľúbená česká moderátorka Nikol Moravcová (32) sa v júli minulého roka stala po prvý raz mamou a teší sa z dcérky Violet. Len prednedávnom však obe zažili desivý pád zo schodov. Odniesla si to noha sympatickej mamičky a skončila aj s podliatinami!

V roku 2018 si česká moderátorka, ktorú diváci poznajú z obrazoviek TV Nova či z Fashion TV, vzala za manžela Slováka Karola. Spoločne žijú v Českej republike a od júla minulého roku sa tešia z rozkošnej dcérky Violet. S ňou však mala sympatická plavovláska nedávno hrozivú nehodu.

Nikol Moravcová má s manželom Karolom dcérku Violet. Zdroj: Instagram N.M.

Pred začiatkom nariadenej karantény v Česku sa nedobrovoľne do jednej dostala aj Nikol Moravcová po tom, čo spadla zo schodov. S dcérkou v náručí prechádzala z terasy do podkrovného bytu a zvrtla sa jej noha. Spolu s Violet skončila moderátorka na zemi.

„Robila som všetko preto, aby sa malá nezranila a snažila som sa nejako dopadnúť na zem, nakoniec to odniesli prsty. Takže som celú dobu bola zavretá doma a vôbec som netušila, čo sa vonku deje. Pred týždňom som vyšla von a bol to pre mňa úplne iný svet. Nikde nikto, všetci rúška, ktoré som nemala, ale rýchlo zohnala,“ povedala včera Nikol pre blesk.cz. Moravcová napokon skončila so zlomenými prstami a podliatinami. Našťastie, maličkej Violet sa nič nestalo.