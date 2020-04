JOJka kvôli COVID-19 zrušila Zlatú masku: TÍTO veselo vysielajú ďalej... Súťažiaci musel kvôli vírusu odstúpiť!

BRATISLAVA/BERLÍN - V piatok 20. marca mala na obrazovkách Jojky štartovať nová veľká šou Zlatá maska. Len dva dni pred štartom však televízia musela urobiť rázny škrt a projekt zastavila. No Nemci aj napriek pandémii koronavírusu vysielajú ďalej, dokonca naživo... Jeden zo súťažiacich musel kvôli COVID-19 zo súťaže odstúpiť!

KORONAVÍRUS Ďalší výrazný ŠKRT pre televíziu: JOJka musela stiahnuť očakávanú šou... Rozhodnutie na poslednú chvíľu!

Zatiaľ čo u nás mala televízia Joj Zlatú masku priniesť na obrazovky prvýkrát, v Nemecku patrí k obľúbeným projektom, ktoré sa do vysielania vracajú každoročne. Podobne, ako pôvodne mala u nás, aj tam aktuálna séria štartovala začiatkom marca.

No kým na Slovensku sa Jojka rozhodla dva dni pred spustením nasadenie projektu stopnúť, v zahraničí sa už rozbehnutý vlak nepokúšali zastaviť. Šou vysielajú ďalej, dokonca naživo. Urobili len odporúčané bezpečnostné opatrenia.

U nás sa napríklad relácia Inkognito naďalej natáča s rúškami... Tam ochrany tváre z preventívnych nariadení vypustili, ale dodržujú medzi porotcami bezpečnú vzdialenosť 2 metre. Zaujímavé tiež je, ako to vyriešili s publikom. V sále totiž nemôže byť žiaden divák - no šou by tak stratila akúkoľvek atmosféru.

Porotcovia dodržuje medzi sebou bezpečnú vzdialenosť 2 metre, no rúška na tvárach nemajú. Zdroj: Pro7

To sa napokon odzrkadlilo aj na spomínanom jojkárskom Inkognite, kde sa o atmosféru starala len štvorica hádačov a moderátor Vlado Voštinár. No tu to tvorcovia vymysleli šalamúnsky. V živých prenosoch totiž používajú už nahratý potlesk divákov z predchádzajúcich živých prenosov.

Nešťastná situácia ohľadom koronavírusu však ovplyvnila aj samotný zoznam súťažiacich. Jeden z nich totiž musel náhle zo šou odstúpiť a odhaliť svoju identitu. Bol ním najmladší člen skupiny Kelly Family Angelo Kelly. Ten žije aktuálne v Írsku a na prenosy dochádzal. Zatvorené hranice a nebezpečná situácia kvôli COVID-19 mu to však ďalej neumožňovali.

VIDEO: Angelo Kelly v nemeckej verzii šou Zlatá maska

Kedy Joj odvysiela šou Zlatá maska?

Diváci Jojky sa stále pýtajú, kedy televízia avizovanú šou do vysielania nasadí. Informovali sme sa teda na Kolibe, či sa Slováci na projekt môžu tešiť na jeseň, dostali sme však nejednoznačnú odpoveď. „Programová štruktúra na jeseň je momentálne v stave riešenia,“ povedala pre Topky.sk PR manažérka televízie Joj Katarína Gajdošíková.

A prečo sa projekt nevysiela teraz, ako bolo pôvodne plánované? S najväčšou pravdepodobnosťou ide o fakt, že kvôli náročnej situácii ohľadom koronavírusu výrazne klesli ceny reklám, preto televízie aktuálne nasadzujú do vysielania relácie a seriály, ktorých výrobné náklady sú nižšie alebo siahajú po už zaplatených kúskoch z archívu.