Fanúšikovia Kelly Family v smútku: Speváčka (†45) podľahla krátkej chorobe!

Smutnú správu na Instagrame zverejnila oficiálna stránka skupiny. Barby Kelly podľahla vo štvrtok 15. apríla krátkej chorobe. „Naša milovaná sestra Barby odišla po krátkej chorobe,“ uvádza sa v príspevku, no nič viac k tragickej udalosti členovia skupiny prezradiť nechcú. Z pochopiteľného dôvodu - smútia nad obrovskou stratou.

„Barby bude všetkým nesmierne chýbať a v našich srdciach a spomienkach ju budeme nosiť navždy,“ píše sa v závere príspevku na oficiálnej stránke Kelly Family. Barby sa so zdravotnými problémami pasovala už v roku 2002, kedy formáciu na čas opustila.

Nemecká skupina Kelly Family v 90. rokoch bodovala v rebríčkoch európskych hudobných hitparád. Na začiatku kariéry 9 súrodencov na pódiu dopĺňali aj ich rodičia. Medzi ich najväčšie hity patria An Angel, I Can't Help Myself či Fell in Love with an Alien.