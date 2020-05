Ohrozená účasť Bagárovej v Superstar? Pôrod na spadnutie!

V minulosti bola Monika Bagárová sama účastníčkou speváckej súťaže Superstar a v tomto ročníku zasadla do poroty. Keď televízie vyhlásili kastingy, to ešte nik netušil, že niekdajšia účastníčka si sadne do porotcovského kresla s tehotenským bruškom.

Celú súťaž navyše ovplyvnila aj pandémia koronavírusu a podľa toho sa zariadili aj v Markíze a Nove s priamymi prenosmi. Hoci za normálnych okolností by ich bolo hneď niekoľko a každý týždeň by jeden z desiatky najlepších vypadol, tentoraz spoznáme víťaza už počas druhého večera. Pre markiza.sk brunetka prezradila termín pôrodu a teda je jasné, či to ovplyvní jej prítomnosť.

A to televíziám vyjde doslova na knap. Finále totiž odvysielajú naživo v posledný májový deň a tak to vyzerá, že tmavovlasá budúca mamička ešte stihne výkony súťažiacich ohodnotiť. Keby bolo finálových večerov viac, na tých ďalších by už diváci, speváci či porotcovia niekdajšiu účastníčku vidieť nemuseli.

Monika, ktorá sa stane mamou malej princezničky, má totiž krátko po finále termín. „Termín pôrodu mám 4. júna, pokiaľ bude finále koncom mája a bude všetko v poriadku, budem tam. Ale je to vec, ktorá je nepredvídateľná a rozhodne len ten hore. Preto sme všetci v tíme pripravení na obidva varianty. Bude to skrátka prekvapenie pre nás všetkých až do poslednej chvíle,“ vyjadrila sa pre televíziu Markíza. Môže sa teda pokojne stať i to, že malé dievčatko sa vypýta na svet aj skôr, povedzme deň pred finále či v deň finále. Najväčšou drámou by však pre všetkých rozhodne bolo, keby to na Moniku prišlo práve počas priameho prenosu.

Monika Bagárová sa už začiatkom júna stane mamou. Zdroj: Instagram M.B.