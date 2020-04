Posledné miesto odpočinku Evy Krížikovej († 87) je známe: Pri manželovi pochovaná nebude!

BRATISLAVA – Pred vyše dvomi týždňami naposledy vydýchla herecká legenda Eva Krížiková († 87). Aj napriek aktuálnej situácii herečke vystrojili pohreb pre najbližšiu rodinu, avšak nesmeli sa opomenúť prísne bezpečnostné opatrenia. Urnu s pozostatkami najbližší ešte len uložia do zeme, no nebude odpočívať vedľa svojho manžela, s ktorým strávila dlhých 47 rokov.

Eva Krížiková († 87) odišla do umeleckého neba v posledný marcový deň. Posledná rozlúčka s herečkou už prebehla, no jej pozostatky ešte stále nie sú na mieste odpočinku. Ako informoval portál pluska.sk, umelkyňu pochovajú v hlavnom meste. Jej manžel František Zvarík († 87) je pritom pochovaný o 220 kilometrov ďalej.

Na večný odpočinok bude Eva Krížiková uložená v Bratislave. „Urna bude uložená na Martinskom cintoríne, kde má Krížiková pochovaných rodičov. Hrob treba dať do poriadku, takže to zrejme potrvá,“ prezradil zdroj pre spomínaný portál. Evin manžel František je ale pochovaný neďaleko Martina v rodnej obci Folkušová. Hoci spolu herecký pár strávil dlhých 47 rokov, večný odpočinok ich pozostatky pri sebe nenájdu.

S Krížikovou sa budú neskôr môcť rozlúčiť aj hereckí kolegovia. „Veľmi ma to mrzí, že sa s mamou nemôže rozlúčiť umelecká obec, ona si to zaslúži. No len čo sa situácia upokojí, už som dohodnutá aj s divadlom, že v septembri sa bude dodatočne konať veľká rozlúčka,“ prezradila dcéra zosnulej herečky Barbora.