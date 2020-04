Lekár Traubner otvorene o Krížikovej (†85): Snažil sa zachrániť jej zdravie... Nedala si povedať!

BRATISLAVA - Uplynul už týždeň, odkedy do hereckého neba odišla famózna umelkyňa Eva Krížiková (†85). Ikona divadelných dosiek zomrela v nemocnici v Malackách minulý utorok predpoludním, najbližší sa s ňou v úzkom kruhu rozlúčili o dva dni nato v bratislavskom krematóriu. O zdravotných problémoch herečky najnovšie prehovoril aj jej bývalý lekár, profesor Pavel Traubner (78).

Traubner patril medzi blízkych rodinných priateľov zosnulej herečky, no v rukách ju mal aj ako lekár. Jej zdravie sa snažil dať do poriadku ešte pred pár rokmi. Pre čas.sk profesor prezradil, že u Krížikovej sa začali objavovať komplikácie, ktoré mali neurologický charakter, mala problémy s chrbticou. „Snažil som sa jej pomôcť a, chvalabohu, vždy sa to podarilo. Je faktom, že neskôr mala zvýšený pocit únavy a trochu aj pocit neistoty na doskách, ktoré znamenali pre ňu svet,“ vyjadril sa pre spomínaný denník.

Eva Krížiková vraj nechcela brať lieky, odmietala aj seknúť s fajčením.

Hoci chcel Traubner pomôcť zlepšiť jej stav aj po iných stránkach a snažil sa, koľko mohol, herečka bola tvrdohlavá a odmietala radikálnejšie riešenia svojho chradnúceho zdravia. „Bola nedisciplinovaná pacientka, nechcela brať lieky, nechcela prestať fajčiť. Ja som s ňou tvrdo bojoval, ale s ňou sa nedalo. Nedala si povedať. V tomto bola svojská,“ priznal otvorene, no zároveň si na svoju kamarátku ešte s láskou zaspomínal. „Bola nesmierny zdroj veselosti, vtipov, ktoré vedela perfektne interpretovať,“ dodal Traubner.