Smrť legendárnej Evy Krížikovej (†85): Dcéra bola v posledných chvíľach s ňou... Výnimka od lekárov!

Pohreb Evy Krížikovej (†85) v úzkom kruhu: Verejnosť sa s umelkyňou nerozlúči... Kvôli koronavírusu!

Na Slovensku sú kvôli zúriacemu koronavírusu už niekoľko týždňov zavedené prísne pravidlá. Medzi prvými nariadeniami bol zákaz návštev v nemocniciach. Mnohí Slováci preto svojich hospitalizovaných blízkych nevideli už niekoľko týždňov. Ako informuje pluska.sk, aj Eva Krížiková bola ten prípad.

Do nemocnice v Malackách ju previezli približne pred mesiacom pre problémy so srdcom. Jej dcéra Barbora tak svoju mamu nevidela zhruba tri týždne. Každý deň však volala do nemocnice a informovala sa, ako sa má a či je všetko v poriadku. No v posledných chvíľach bola pri mame... Lekári ju pustili na výnimku.

Zomrela legenda Eva Krížiková: Zarmútení herci posielajú zosnulej kolegyni dojímavé odkazy do neba!

„Napriek tejto ťažkej situácii som mohla prísť za mamou. Už sa nemala dobre, tak som utekala za ňou. Stihla som ju v hodine dvanástej. Bola som pri nej. Je to veľmi bolestivé a náročné,“ povedala pre spomínaný denník so smútkom v hlase Krížikovej dcéra.

Herečka žila v seniorcentre na Záhorí, kde bola pod neustálym dohľadom zdravotníkov. Minulý rok na jar sa jej však zdravotný stav zhoršil. Začala mať problémy so srdcom.