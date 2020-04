Tehotná Alena Šeredová v európskom centre nákazy: Porodí kvôli KORONAVÍRUSU doma?

TURÍN - Len v januári Alena Šeredová (42) priznala svetu krásnu novinku a už o niekoľko týždňov by mala na svet priviesť svoje tretie dieťa. Karty však poriadne zamiešala pandémia koronavírusu. Tá zúri hlavne v Taliansku, kde krásna Češka už roky žije.

Alena Šeredová krátko po úspechu na svetovej súťaži krásy zakotvila v Taliansku, kde začala pôsobiť nielen ako modelka, ale aj moderátorka. A v krajine zostala dodnes. Po rozchode s manželom, futbalistom Gigi Buffonom, žije s novým partnerom Alessandrom a ich rodina sa už čoskoro rozrastie. „V júni k nám priletí bocian. Alebo to bude vrana? Ktovie. Už teraz je to ale naša láska a veľmi sa tešíme,” napísala Šeredová na svoj Instagram ešte v januári.

Do pôrodu jej teda zostávajú približne dva mesiace, no ako a kde bude brunetka nakoniec rodiť, je otázne. Môže za to predovšetkým kritická situácia, ktorá momentálne vládne v Taliansku a ktorú zapríčinila pandémia obávaného vírusu COVID-19. Ten má v krajine na svedomí už viac ako 16-tisíc mŕtvych a tisícky ľudí ležia v nemocniciach, ktorých kapacity sú preplnené.

Alena Šeredová a jej partner Alessadro sa tešia na príchod bábätka. Zdroj: Instagram AŠ

Situáciu detailne sleduje aj Alena a zdá sa, že rozhodovať sa bude až na poslednú chvíľu a podľa aktuálnej situácie. „Plánovala som rodiť v tej istej pôrodnici, kde sa narodili chlapci. Uvidím ale, aká bude situácia tesne pred pôrodom, prípadne zvolím napríklad súkromnú kliniku," uviedla modelka pre portál Extra.cz.

Alena Šeredová zatiaľ nevie, kde bude rodiť. Zdroj: Instagram AŠ

I keď talianske nemocnice aktuálne praskajú vo švíkoch a množstvo nakazených pacientov predstavuje risk, kráska si pôrod bez asistencie lekárov predstaviť nevie. „Domáci pôrod by som nikdy nezvažovala a v tejto situácii mi to príde ešte o niečo menej vhodné ako obvykle,” rázne uzavrela Šeredová. Snáď bude mať šťastie a situácia v krajine sa do očakávaného termínu trochu zlepší.

O domácom pôrode nechce krásna Alena Šeredová ani počuť. Zdroj: Instagram AŠ