Tajomstvo známeho markizáka a moderátorky je vonku: Budú z nich rodičia!

Tajomstvo sa prevalilo len pred pár hodinami po tom, ako svetlo sveta uzrel nový videoklip Dominiky Mirgovej a rapera Majselfa. V ňom sa objavili desiatky tvárí zo slovenského šoubiznisu, ktorí divákom posielajú svoj úsmev. V klipe si zahrala aj spíkerka rannej šou Michaela "Kicka" Kicková. V kratučkom zábere tancuje priamo v štúdiu rádia a drží si pri tom bruško.

To si všimli aj niektorí fanúšikovia a brunetku okamžite zasypali otázkami o tehotenstve. Dvojica sa preto rozhodla s tajnosťami skončiť a moderátorka priznala farbu. „Je to pravda, aj keď sme si to doma ešte chceli nechať pre seba, takto spontánne to vyšlo von,” potvrdila pre portál rádia Europa 2.

Nový klip Dominiky Mirgovej odhalil aj rastúce bruško Michaely Kickovej. Zdroj: YouTube

Z prírastku do rodiny dvojica neskrýva nadšenie. „Som vo štvrtom mesiaci a všetko je v poriadku, tak sa veľmi tešíme. Je to človiečik, ktorý vznikol z veľkej lásky.” Dvojici srdečne gratulujeme!