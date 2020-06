Pri pohľade na FOTO českej hviezdy sa mamičky zhrozia: V jednej ruke novorodenec a v druhej... Preboha!

TURÍN - Česká modelka Alena Šeredová (42) a jej partner Alessandro Nassi (46) sa v týchto dňoch vybrali na jednu z prvých prechádzok s ich len mesačnou dcérkou Vivienne. No situácia, pri ktorej ju zachytili fotografi, minimálne pôsobila desivo. V jednej ruke totiž držala novorodeniatko a v druhej...

Česká modelka Alena Šeredová je známa nielen u našich západných susedov, ale aj v Taliansku - tri roky bola totiž vydatá za slávneho futbalistu Gianluigiho Buffona, s ktorým má dve deti. Po rozvode so športovcom tmavovláska našla šťastie po boku Alessandra Nassiho - dediča automobilky Fiat.

A dvojica sa už teší aj zo spoločnej dcérky Vivienne. Tá sa vypýtala na svet len pred mesiacom. O to viac zrejme mnohé mamičky rozrušila fotka, ktorú zachytili fotografi v uliciach talianskeho Turína. Modelka a jej polovička sa totiž vybrali s malou dcérkou na prechádzku.

No a práve pri tom vznikla situácia, ktorá minimálne pôsobila desivo. Mesačné bábätko totiž Alena niesla len v jednej ruke. Síce novorodeniatko držala správne a hlavičku mu bezpečne pridržiavala, ale... Druhou rukou pomáhala svojmu partnerovi rozložiť kočík.

Pôsobilo to tak, že stačil jediný neuvážený pohyb a bábätko by jej z náručia mohlo vypadnúť. No veríme, že mamička presne vedela čo robí a celú situáciu mala pod kontrolou. Veď napokon vychovala už dve deti, takže v podobnom zaobchádzaní s novorodeniatkom má už prax.