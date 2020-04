KORONAVÍRUS Verejná pocta zdravotníkom: Za všetkým je Lady Gaga... Pomocnú ruku podal aj Elton John!

Celý svet sa borí s pandemickým ochorením COVID-19, ktorý ľudí ubíja už dlhé týždne. Vďaka zdravotníkom sa mnohí, ktorých priebeh prekonávania koronavírusu je náročný, zotavili a sú v poriadku. Práve lekári, zdravotné sestry či dobrovoľníci sú v prvej línii, ktorá s nákazou bojuje a zaslúžia si rešpekt. To si uvedomujú aj svetové hviezdy na čele s popovou divou Lady Gaga.

Lady Gaga sa rozhodla podporiť Svetovú zdravotnícku organizáciu a vzdať hold všetkým zdravotníkom. Zdroj: SITA

Tá totiž iniciovala koncert pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa starajú o pacientov. Ide o projekt s názvom „One World: Together at Home“ (Jeden svet: Spoločne doma, pozn. red.). Koncert sa uskutoční už dnes o 17-ej hodine pacifického času. Ako informuje Svetová zdravotnícka organizácia WHO na svojej stránke, ide verejnú poctu lekárom, sestrám, sanitárom, záchranárom a mnohým ďalším zdravotníkom na celom svete.

Lady Gaga, ktorá pred pár týždňami zorganizovala aj zbierku peňazí pre Svetovú zdravotnícku organizáciu a podarilo sa jej tak vyzbierať 35 miliónov dolárov, však nie je jediná, ktorá vzdá zdravotníkom hold. K jej iniciatíve sa pripoja i Paul McCartney, Stevie Wonder, Eltohn John, Billie Eilish, David Beckham, John Legend, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, Eddie Vedder, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Priyanka Chopra Jonas a Shah Rukh Khan. Títo všetci sa spoja, aby potešili tých, čo zachraňujú životy. Koncert budú vysielať americké a kanadské médiá, no pozrieť si ho bude možné aj na online platformách, ktoré nájdete tu. Je skutočne krásne vidieť, že aj napriek sláve sú to stále ľudia so srdcom na správnom mieste.