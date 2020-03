Česká herečka má krátko po operácii nádoru opäť strach: Umýva úplne všetko... a TOTO tiež!

PRAHA - Časté umývanie rúk či zvýšená hygiena v domácnosti, to je obohratá pieseň posledných týždňov. Michaela Kuklová (51) však opatrnosť počas šíriaceho sa nového koronavírusu dotiahla do ešte vyššieho levelu.

Herečka sa totiž len pred mesiacom priznala svojim fanúšikom, že jej lekári diagnostikovali nádor prsníka. Operáciu Michaela podstúpila ešte začiatkom marca a momentálne sa zotavuje doma. „V blízkom čase sa doliečim. Pracujem, cítim sa zdravá, v plnej sile, psychicky úplne pokojná, v súlade s chorobou a nepochybujem, že budem v poriadku,” ubezpečila svojich fanúšikov tmavovláska.

Komplikácie kvôli koronavírusu

S nástupom koronavírusu však Kuklová zvýšila bezpečnostné opatrenia na maximum. COVID-19 môže byť totiž životu nebezpečný hlavne pre onkologických pacientov a tých so zníženou imunitou. Preto herečka nenecháva nič na náhodu a chráni sa zo všetkých strán.

Michaela Kuklová sa koncom februára priznala, že bojuje so zákernou chorobou. Zdroj: Instagram

Najnovšie sa s fanúšikmi na sociálnej sieti podelila o fotografiu svojho nákupu z potravín. Na tom by nebolo nič zvláštne, no herečka priznala, že okrem dokonalej hygieny doma či v kuchyni prešli očistou aj obaly týchto potravín, ktoré následne poukladala do odkvapkávača na riad.

Michaela Kuklová eliminuje potenciálne vírusy aj z obalov potravín. Zdroj: Instagram M.K.

Myslí tak i na alternatívu, že vírus sa dotykom mohol usídliť práve na obaloch. „Už ste na tom tiež niekto ako ja?” vyzvala svojich priaznivcov, aby sa utvrdila, že sa nezbláznila. V minulosti podobné veci totiž vôbec neriešila. „Skôr som sa bežných vírusov a bacilov nebála, keď sme boli deti, strkali sme do úst kvôli imunite kadečo.”

Herečka Michaela Kuklová je optimistická a verí, že sa čoskoro zotaví. Zdroj: Instagram M.K.

Fanúšikovia ju však podržali a mnohí priznali, že taktiež obaly viac či menej dezinfikujú. A v prípade herečky ide rozhodne o dobrý krok. Zdravie je predsa na prvom mieste.

Herečku Michaelu Kuklovú poznajú mnohí z tradičných českých rozprávok. Zdroj: FS Barrandov