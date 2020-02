Ranný TRAPAS v Teleráne: Do Markízy zavolal manžel "vulgárnej" diváčky... Šokujúce vysvetlenie incidentu!

Keď diváčke zatelefonovali a ona mala zdvihnúť s vopred daným heslom, moderátori zostali sklamaní. Pani totiž nepovedala slovo, ktoré mala, a tak sa musela zaobísť bez výhry. „Dobré ráno! Tu Lenka a Daro z Telerána, mali sme pre vás 2500 eur, ale to by ste museli zdvihnúť s inými slovami, s tým naším heslom, škoda,” okomentoval to Richter.

Niekto vedľa ženy na druhej strane linky sa zrejme spýtal, kto jej volá, no a tá nevedomky zareagovala rovno do priameho prenosu. „Voľakto mi volá neznámy, neviem. Voľáky ko**ot sa so mnou zahráva,” rozčúlila sa diváčka a moderátorskú dvojicu tým poriadne šokovala. Z videa z Telerána sa okamžite stal virál a rýchlosťou blesku sa začalo šíriť naprieč sociálnymi sieťami. Zrejme aj táto skutočnosť dohnala ku konaniu manžela "vulgárnej" dámy, ktorý sa ozval rovno do Markízy, aby celý incident vysvetlil.

Lenka s Darom zostali po reakcii diváčky v poriadnom šoku. Zdroj: TV MARKÍZA ​

„Diváčke totiž v ranných hodinách volal neznámy volajúci z utajeného čísla už sedemkrát bez toho, aby sa ozval. V čase, keď jej volali moderátori, netušila, že je v živom vysielaní a telefonát z Markízy považovala za ďalší nemiestny žart,” informovala televízia na svojom webe telerano.markiza.sk, aby celý incident uviedla na správnu mieru. Neznáma pani si však ťažkú hlavu z trapasu robiť naozaj nemusí, tisíckam ľudí vtipne spestrila štart do nového dňa, a to sa predsa počíta!