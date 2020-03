KORONAVÍRUS Miriam Kalisová musela nechať dcérku mimo Bratislavy... Čo na to Martin Šmahel?

BRATISLAVA - Šíriaci sa koronavírus ovplyvňuje životy nás všetkých, nevynímajúc známe tváre slovenského šoubiznisu. Miriam Kalisová (34) pre hrozbu nákazy nechala svoju dcérku Miu na strednom Slovensku, aby bola v tomto čase čo najďalej od Bratislavy, kde je aktuálne potvrdených najviac prípadov. Čo na to hovorí Miin otec, tréner Martin Šmahel (37)?

„Už vyše týždňa som bez môjho dievčatka. Bol piatok 6. marca, keď som ju viezla k mojim rodičom na prázdniny, lebo malo byť pekné počasie a dlho sa nevideli. Cestou na stredné Slovensko v rádiu hovorili o prvom prípade koronavírusu na Slovensku. Dohodli sme sa, že po ňu o týždeň prídem. Z lásky k nej a mojim rodičom zostávam v Bratislave,” napísala pred pár dňami na Instagram Mirka s tým, že dcérku sa rozhodla u jej starých rodičov nechať, keďže to považuje za bezpečnejšie. Mnohí rodičia z Bratislavy sa zachovali rovnako – ak majú možnosť, deti nechávajú u rodiny na vidieku.

Odlúčenie od milovanej dcérky nie je jednoduché ani pre jej ocina Martina Šmahela. Moderátorku však podporuje a na tomto riešení sa zhodli oni obaja.povedal pre Topky.sk.

Malá Mia musí pár dní zostať u starých rodičov. Martin aj Miriam sú zodpovední, nechcú ohroziť jej zdravie. Zdroj: Ján Zemiar,

Svoje dievčatko však plánujú navštíviť, len čo to bude možné a bezpečné, riešiť možno budú aj Miin presun späť do hlavného mesta. „Počkáme, ako sa situácia vyvinie a buď pôjdeme za ňou na návštevu alebo ju vezmeme k nám. Tiež bývame na okraji lesa v málo obývanej časti. Ale nič nesilíme, spravíme to, čo bude najbezpečnejšie,” dodal sympatický tréner.