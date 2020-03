Kalisová prvýkrát o partnerke svojho ex: Fúúú, to sú silné slová!

Miriam Kalisová a Martin Šmahel

BRATISLAVA - V lete to budú už dlhé štyri roky, odkedy si Miriam Kalisová (34) a Martin Šmahel (37) dali zbohom a rozhodli sa svoje manželstvo definitívne ukončiť. Dvojica krach vzťahu tajila pomerne úspešne, ešte niekoľko mesiacov po tom, čo išli od seba, sa zdalo, že je všetko v poriadku a vládne medzi nimi priateľská atmosféra. No a teraz... Aha, aké slová Miriam adresovala aktuálnej partnerke svojho ex!