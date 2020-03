Nekompromisný Habera rozdával tresty: Dva roky v Leopoldove natvrdo a... Tieto majú zákaz na niekoľko rokov!

Do talentovej šou Superstar sa prihlásili tisícky súťažiacich , ktorí pozbierali odvahu a svoje spevácke nadanie prišli ukázať priamo pred nekompromisných porotcov. Niektorí však nedostatkom talentu prekvapili až tak, že hlavný porotca Paľo Habera im musel udeliť prísne tresty.

Roztomilé Vietnamky ani suverén z Topoľčian neuspeli

Ako prvé prišli na rad rozkošné dvojičky z Vietnamu, ktoré žijú v Prahe už dlhých 17 rokov. Dievčatá sa takmer každý deň venujú karaoke, ktorá je pre nich obrovskou záľubou. Svoje umenie preto prišli predviesť aj do Bratislavy. Porotu však svojou roztomilosťou neoklamali.

Milé dvojčatá pôvodom z Vietmau predviedli ukážkové karaoke. Zdroj: TV MARKÍZA

„Dúfam, že sa hudbe budete venovať a budete sa iba zlepšovať, posúvať, a raz sem za nami prídete, ja už tu asi nebudem, neviem..." začala Monika Bagárová. Tú však pohotovo doplnil nekompromisný Paľo. „Keďže tu ja budem, tak ani nechoďte už nabudúce, pretože hovorím, že nie. Už teraz, aj na niekoľko rokov dopredu."

Patrícia Pagáčová Solaříková pri niektorých tónoch vyzerala až vystrašene. Zdroj: TV MARKÍZA

Nekompromisný Paľo Habera dievčatá vyradil na niekoľko rokov dopredu. Zdroj: TV MARKÍZA

Ešte horšie obišiel 27-ročný Oto Paluš z Topoľčian. Hneď, ako spustil svoju šou, bolo na porotcoch vidieť značné utrpenie. „Ďalší refrén si rozhodne nechám ujsť," zahlásil Marián Čekovský po tom, ako dal zastaviť hudbu už po niekoľkých sekundách. Zatiaľ, čo Čeky sa zo situácie snažil vykľučkovať s humorom, Habera to opäť vybalil naplno.

Porote poriadne Zdroj: TV MARKÍZA

„Za toto by som ti dal dva roky natvrdo, normálne v Leopoldove, brutál. To najhoršie väzenie. Nič horšie som tu dnes nepočul. Neviem, na čo si sem išiel až z Topolčian, ty bláho," odrovnal bez servítky mladíka. Ten bol ale nad vecou a so situáciou sa vyrovnal pomerne ľahko.

Ota stopol Marián Čekovský ešte pred druhým refrénom. Zdroj: TV MARKÍZA

Paľo Habera neveril vlastným ušiam. Odvážnemu Otovi venoval naozaj drsný pohľad. Zdroj: TV MARKÍZA

Porota sa však nakoniec dočkala vytúženého príjemného prekvapenia. To prišlo v podobe 18-ročnej študentky z Prahy Adely Krejdlovej. Tá si suverénne sadla za klavír a na päticu spustila bezchybné tóny nielen z hudobného nástroja, ale aj z vlastného hrdla. Náročný deň bol tak zachránený.

Porotu zachránila až študentka Adela. Zdroj: TV MARKÍZA

Kto nakoniec ohúri v divadle, to uvidíme už čoskoro.