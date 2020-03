Smiešna hra na divákov Superstar: Porota sa tvárila, že nepozná súťažiaceho... Bagárová s ním má pesničku!

BRATISLAVA - V nedeľu večer sa diváci dočkali ďalšieho kastingového kola česko-slovenskej Superstar. Porota opäť objavila niekoľko nádejných talentov, medzi nimi bol však aj niekto, kto už za sebou skúsenosť so speváckou súťažou má. A to zďaleka nie je všetko!

Pred päticu hodnotiacich sa s gitarou v ruke postavil Matěj Vávra. Ak vám je toto meno známe, máte dobré tušenie. Ide ho finalistu jojkárskeho X-factoru, ktorý to dal po šou dokopy so svojou vtedajšou mentorkou - speváčkou Celeste Buckingham. Koncom novembra 2016 síce dvojica oznámila, že im to spoločne nevyšlo a po dvoch rokoch sa rozišli, blízkymi priateľmi však zostali aj naďalej.

Matěj sa však nestratil, kariéru začal rozbiehať v podstate krátko po skončení X-factoru, na konte má niekoľko spoluprác so známymi osobnosťami. Medzi nimi aj s Monikou Bagárovou. Umelci si spolu strihli duet Žít tu chvíli, nakrútili aj spoločný videoklip, mladý hudobník dokonca porotkyňu niekoľkokrát hudobne sprevádzal aj počas jej živých vystúpení.

To, o koho ide, zrejme tušili aj niekoľkí ďalší členovia poroty, nedali však na sebe nič poznať. Pri Monike to ale pôsobilo naozaj smiešne, na túto skutočnosť upozornili aj ľudia spred obrazoviek. „Je super spevák, škoda toho divadielka, že sa tvárili, že sa nepoznajú. Hlavne Monika, ktorá s ním má dokonca spoločný klip,” nechápal jeden z fanúšikov.

Matěj Vávra si absolútne získal celú porotu. Zdroj: TV MARKÍZA

Našťastie, Matěj podal naozaj perfektný výkon, ktorý na sociálnych sieťach ocenilo aj množstvo divákov. Tí, čo muzikanta evidujú, od neho zrejme ani nič iné ako vynikajúci spev a hru na gitare nečakali, o protekcii teda nemôže byť ani reč. Vávra si svojich 5 áno jednoznačne zaslúžil, na markizáckych stránkach sa dokonca objavilo niekoľko komentárov, že by sympatický spevák mal byť vo finále. Okrem talentu mu totiž nechýba ani charizma a pokora.

Aj obávaný Paľo Habera ho označil ako hotového hudobníka. „Boli by sme idioti, keby sme ťa nepustili ďalej, dneska z toho, čo sme videli, to bolo bezkonkurenčne najlepšie,” vyjadril sa. Leoš Mareš vyhlásil, že by sa za jeho koncerty malo platiť, Patrícia Pagáčová s Čekym boli úplne nadšení. A Monika? „Si muzikant, cítiš to, to je proste jasné. Si super, 5x áno,” tešila sa Bagárová. Škoda len toho spomínaného divadielka, na ktoré jej diváci neskočili...