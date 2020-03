Mária Čírová sa objavila na známej klinike: PLASTIKA?!

Kým rôzne chirurgické vylepšenia boli donedávna výsadou skôr hviezd za veľkou mlákou, dnes už estetické zákroky nie sú ničím výnimočným ani na Slovensku. Zmyselné pery či prsia vytvarované lekárom zdobia aj desiatky našich celebrít. Niektoré sa tým netaja, iné sa tvária, že im príroda skrátka "nadelila". V prípade Márie Čírovej však neplatí ani jedno. Speváčka sa narodila pod šťastnou hviezdou a pochváliť sa môže naozaj prirodzenou krásou. Teraz sa však objavila na známej bratislavskej klinike, ktorá sa stará o krásu mnohých známych žien. Zaujímalo nás teda, či aj ona premýšľa nad estetickými vylepšeniami.

Mária Čírová prezradila, či zvažuje zákrok.

„Ja som doteraz neriešila žiaden zákrok z toho dôvodu, že ja som si pripadala v poriadku," smeje sa plavovláska. „Pri pohľade do zrkadla som sama za seba ako žena nikdy necítila, že toto by som musela zmeniť a tamto. Nikdy som nemala čas sledovať nejakú vrásku alebo zmeny na mne, ktoré prichádzali aj prichádzajú s pribúdajúcim vekom," prezradila pre Topky. Na plastiku sa teda Mária zatiaľ nechystá, no keďže momentálne čaká svoje tretie bábätko, rozhodla sa výrazne spomaliť a viac času venovať sebe a aj svojmu zovňajšku. „Povedala som si, že čo sa týka nejakej relaxácie a času venovaného sebe, asi to prišlo."

Mária Čírová si chce tretie tehotenstvo vychutnať a venovať sa viac samej sebe. Zdroj: Peter Korček

Ako nám Mária prezradila, bábätko bolo plánované a na jeho príchod sa veľmi tešia. Avšak tehotenstvo jej spraví i škrty v pracovnom diári. „Plánujem menej koncertovať, menej vyrážať na cesty, lebo je to veľmi únavné," priznala speváčka, ktorá bola doteraz vyťažená na maximum, no to sa v najbližších mesiacoch chystá zmeniť. „Milujem spievanie, koncertovanie, stretávanie sa s ľuďmi, ale povedala som si, že toto tehotenstvo si chcem tak nejako plnšie vychutnať a nebyť stále preč."

mária čírová plánuje viac času stráviť aj s rodinou a koncerty idú bokom. Zdroj: Instagram M.Č.

Ako veľmi okresala naplánované vystúpenia a do kedy sa plánuje objavovať na pódiách, sa dozviete v rozhovore vyššie.