Mária Čírová už bruško neskryje: Čakajú chlapca alebo dievčatko? Speváčka má jasno!

Máia Čírová sa netají tým, že vždy túžila mať veľkú rodinu. Teraz je k svojmu snu ešte bližšie. V lete totiž speváčka privedie na svet svoje tretie dieťatko. O novinku sa spolu s manželom podelili na Valentína a dnes už sa Mária hrdí poriadne zaobleným bruškom.

Či do ich rodiny pribudne chlapček alebo dievčatko, ale zatiaľ iba hádajú. „Napríklad náš syn Hugo hovorí, že to bude chlapec, naša dcéra si zase veľmi želá sestričku. Manžel má pocit, že to bude dievčatko, takže je to stále také 50 na 50.” Hovorí sa, že mama vie najlepšie a sama Mária má taktiež svoj tip. „Môj vnútorný pocit je, že to bude chlapec,” prezradila pre Topky speváčka. Jasno však má v jednej veci. „Hlavne nech sme zdraví, nech je všetko v poriadku a či to bude chlapček alebo dievčatko, budem sa rovnako tešiť a výskať ako pri prvých dvoch.”

Mária Čírová sa už pekne zaguľacuje. Piaty člen rodiny by mal prísť uprostred leta. Zdroj: Peter Korček

