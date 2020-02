Júlia zo svadby bonzovala na svojho manžela: TOTO mi vadilo v posteli!

BRATISLAVA - Markízácka Svadba na prvý pohľad sa vo štvrtok večer dočkala svojej poslednej časti a už teraz televízia pracuje na hľadaní vhodných adeptov na druhú sériu. Kým medzi Luciou a Ivanom to podľa očakávaní naozaj nevyšlo, Gabika so Stanom a Júlia s Ľubom svojmu vzťahu dali šancu. Nežnejšia polovička posledného spomenutého páru však najnovšie prezradila, ako to medzi nimi počas spoločného bývania naozaj bolo. Toto sme v televízii nevideli!

Júlia sa chopila šance a odkedy sa v televízii začala vysielať svadobná šou, ona na svoj kanál na Youtube pridala niekoľko videí, v ktorých svojim fanúšikom dovolila nahladiadnuť do zákulisia nakrúcania. Samozrejme, prezradila aj niekoľko pikošiek, kde opísala, čo sme na obrazovkách nevideli. No a najnovšie priznala aj to, čo ju počas spoločného bývania s Ľubom iritovalo.

Chod ich domácnosti bol viac-menej bezproblémový, no aj tak sa našlo niečo, čo blondínke prekážalo. Konkrétne spánok v spoločnej posteli. Mladý športovec totiž po celý čas nosil populárny fit-náramok, ktorý z ruky nezložil ani na noc.vysvetlila Júlia.

Júliu iritoval Ľubov fit náramok, jeho zas jej neustály smiech. Aj napriek tomu svojmu vzťahu dali šancu a rozhodli sa spolu zostať. Zdroj: TV MARKÍZA

„Takže to je to, čo mi v našej posteli vadilo," dodala s tým, že ju náramok veľakrát zobudil. „Veľakrát som sa ho pokúsila poprosiť, aby ich v noci nemal, ale to nešlo. Takže toto bol môj problém v našom spoločnom bývaní," dodala k spoločným nociam s tým, že nič iné ju na jej manželovi nijak zvlášť neiritovalo a aj napriek menším problémom sa zhodli na tom, že si naozaj sadli, a zrejme aj vďaka tomu ich spolužitie nedopadlo katastrofálne. To, či spolu zostali až doteraz, však blondínka zatiaľ neprezradila, no dozvieme sa to snáď už čoskoro...