Nečakaný zvrat na markizáckej Svadbe: Spoločná večera párov sa úplne zvrtla... Lucii praskli nervy a skončila to!

Už budúci štvrtok sa v ďalšej epizóde Svadby sa ukáže, či spolu tri novomanželské páry zostanú aj naďalej, alebo si dajú zbohom. Ešte predtým však všetci absolvovali spoločnú skupinovú večeru, kde sa zoznámili a podelili sa o svoje dojmy z nezabudnuteľného mesiaca, počas ktorého absolvovali obrad, medové týždne aj spoločné bývanie. Tento nápad sa javil ako celkom dobrý, teda až pokiaľ atmosféra nezačala byť poriadne dusná. A postaral sa o to práve Ivan.

Ten sa totiž evidentne doteraz nedokázal preniesť cez Luciine excesy a riešiť ich začal počas toho najmenej vhodného momentu. Príjemné posedenie sa tak razom zmenilo na večeru plnú nepríjemných narážok a vyrývania, ktorého svedkami boli ďalšie dva manželské páry. Tie, samozrejme, netušili, čo sa medzi dvojicou predtým stalo, situácia bola teda o to viac nepríjemná. Sympatický Ivan sa z ničoho nič zmenil na nepoznanie a na svoju polovičku začal chrliť jeden atak za druhým, čo prekvapilo aj odborníkov, ktorí večeru sledovali zo záznamu.

Hoci sa pred všetkými vyjadril, že sa do Lucie zamiloval na prvý pohľad, začal do nej pri každej príležitosti ironicky rýpať a svoje predchádzajúce slová tak absolútne vyvrátil. „Začal byť taký nahnevanejší. Taký nepríjemnejší k tej Lucii,” všimol si Ľubo. „Premýšľala som, prečo Ivan začal v istom bode reagovať tak pichľavo,” zamyslela sa psychologička po tom, čo Ivan vytiahol historku o tom, ako u nich prespal Luciin kamarát.

Ivan spoločnú večeru s ostatnými nezvládol. Do Lucie celý čas nepríjemne rýpal. Zdroj: TV MARKÍZA

Lucia mala poznámok svojho manžela plné zuby a večeru ukončila. Zdroj: TV MARKÍZA

Lucia mu to neskôr opätovala. Ostatným účastníkom totiž prezradila, že Ivan si bez jej vedomia vzal jej telefón, čítal si správy, robil si printscreeny konverzácií a absolútne jej tak narušil súkromie. Všetkých ostatných tým poriadne šokovala, Ivan sa však len vyjadril, že k tomu mal dôvody. To by možno ako argument aj obstálo, pokiaľ by nešlo o ľudí, ktorí sa len pred mesiacom spoznali a nie je medzi nimi žiadny naozaj vážny vzťah a dôvera. Stále totiž v podstate ide o dvoch takmer úplne cudzích ľudí „Taká som naplnená negatívnou energiou po tomto večere, že už by som išla domov. Dnes to preháňaš Ivan, fakt,” hnevala sa po jeho ďalšej spŕške Lucia, no a tak ako povedala, aj bolo.

„Videla som na nej, že ju to mrzí. Prišlo mi to ľúto,” povedala po spoločnej pauze na cigarete Júlia, kým Ivan mužom vnútri hovoril historku o tom, ako Luciu našiel spať polonahú pri jej kamarátovi. Ľubovi bolo ľúto, že sa večera takto zvrhla a Ivan bol celý čas nahnevaný, Gabika sa situáciu snažila zachrániť návrhom, aby Ivan o svojej manželke povedal aj niečo pekné. „Neviem. Teraz mi nenapadá,” uviedol, na čo sa jeho manželka rozhodla celú trápnu večeru ukončiť s tým, že je asi najvhodnejší čas sa pobrať.

Zvyšné dva páry boli z Ivanovho správania v šoku. Zdroj: TV MARKÍZA

Keď vyšli von, Lucia sa rýchlo vybrala iným smerom. „Tak čau. Nechce sa mi s tebou ani lúčiť po tom, čo si predviedol,” krútila hlavou. „Ani ja s tebou, keď klameš,” dodal Ivan nevedno k čomu.

Po ich odchode ešte ostatné dva páry zostali diskutovať. „Bol dosť drsný na ňu,” ozvala sa Júlia a Gabika jej dala za pravdu. „Taký negatívny. Mi prišlo, že stále niečo zlé chcel na ňu vytiahnuť,” ozvala sa a dodala, že jej to bolo naozaj veľmi ľúto. Nuž, zdá sa, že tento vzťah zachráni už iba zázrak, viac uvidíte už dnes večer na Markíze!