Dohra po Ivanovom ukončení manželstva: Facka od Lucie... Takto mu naložila!

BRATISLAVA - Už toho má plné zuby! Keby Ivan vedel, že namiesto lásky v Svadbe na prvý pohľad nájde len kopu problémov, asi by do toho radšej ani nešiel. Hoci bol prvým účastníkom šou, ktorý otvorene priznal, že sa zamiloval, jeho láska šťastný koniec zrejme mať nebude. Naposledy manželke zo šou Lucii totiž venoval poriadne ostré slová, ktoré mu teraz tvrdo oplatila!

„Ja toto nemôžem, ďalej nejako pokračovať. Ťahať to proste nemá význam. By som sa sám trápil iba, takže ja tento vzťah, toto partnerstvo takzvané končím,“ vyjadril sa včera zúfalý ženích vo svojej videovizitke, čomu prechádzal konflikt s údajnou neverou. Luciu totiž po kolaudačke novej spoločnej domácnosti Ivan našiel spať polonahú vedľa jej kamaráta. Kým on túto situáciu považoval za závažný problém, podľa jeho ženy o žiadnu tragédiu nešlo.

Aj túto jej reakciu si vysvetlil po svojom.naložil svojej novomanželke pred kamerou. Tá na jeho slová zareagovala naozaj ostro. Na Instagram si pridala príbeh, kde mu túto ranu vrátila a zároveň si rypla do jeho súkromia.

Lucia Ivanovi jeho slová tvrdo oplatila. Zdroj: Instagram L.H.

„Takže po novom som sociopat. Ivan, Ivan, že to zrovna ty povieš, čo ťa ľudia v reáli nemajú radi,” kopla si do svojho muža a zároveň svojim fanúšikom položila otázku, ktorou zisťovala, či ju za sociopata považujú aj oni. Niektorí so slovami Ivana súhlasili, iní zasa nie, Lucia však vyhlásila, že podľa psychológa je úplne normálnou ženou. Nech je to už akokoľvek, isté v tomto momente je len to, že táto rozprávka zrejme šťastný koniec nebude mať...