Ženích z markizáckej Svadby na prvý pohľad: Prezentoval sa ako podnikateľ a... Vodič kamióna!

Ivan a Lucia

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA – Vďaka markizáckej šou Svadba na prvý pohľad sa stal Ivan Plučinský známy pre celé Slovensko. S Luciou boli najzapamätateľnejší pár v relácii najmä pre ich začiatok manželstva, hádky a jej minulosť. On šiel do projektu ako podnikateľ, no biznisu sa zbavil a najnovšie sa pochválil, že sadol za volant kamióna.