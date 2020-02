Judínyovej tehotenstvo: Smotánka, ako ju poznáme, skončí... TAKTO to bude!

„Sme s manželom nesmierne šťastní a už sa na bábätko veľmi tešíme,” znelo prvé vyjadrenie šťastnej Eriky, ktoré poskytla portálu markiza.sk. Po oznámení tohto obrovského zázraku sa okamžite pretrhlo vrece z rôznorodými reakciami. Väčšina fanúšikov začala páru srdečne gratulovať a priať im najmä zdravie, iní sa pozastavovali nad tým, či je toto rozhodnutie zodpovedné.

V poslednej Smotánke sa už Erike pod kostýmom rysovalo bruško. Zdroj: TV MARKÍZA

Po piatich rokoch manželstva sa Erika Judínyová a Štefan Skrúcaný stanú rodičmi. ​

V konečnom dôsledku je však všetko na budúcich rodičoch a sami určite najlepšie vedia, ako sa k celej situácii postaviť a berú ju nesmierne zodpovedne. Ľudí však okamžite začalo zaujímať, čo bude s Judínyovej reláciou, keďže Erika je neodmysliteľnou tvárou Smotánky, no a vzhľadom na to, že by aktuálne mala byť v šiestom mesiaci tehotenstva, na obraze už zrejme dlho nepobudne.

„Erika má našu plnú podporu a v pracovných záležitostiach jej vyjdeme maximálne v ústrety. Najúspešnejšia šoubiznisová relácia Smotánka sa bude vysielať podľa plánu. Erika v nej bude figurovať dovtedy, pokiaľ jej to jej stav bude umožňovať. V čase Erikinej neprítomnosti televízia zabezpečí realizáciu Smotánky v inom režime,” povedala pre Topky PR manažérka Adriána Podobá. Populárna relácia teda onedlho tak, ako ju poznáme, skončí. To, ako sa to s ňou vyvinie, sa dozvieme už čoskoro...