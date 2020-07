Slovenský herec zmenil imidž: Burgyňa na hlave a vyholené boky... Vyzeráš ako vagabund!

BRATISLAVA – Karanténa sa mnohým podpísala na ich účesoch. Keď padli zákazy a kaderníctva sa opäť otvorili, ľudia nabehli k odborníkom, aby im upravili vlasy. Iní to zasa vzali do vlastných rúk. Tak, ako herec Tomáš Palonder (40), ktorý jedného dňa pred polnocou vzal mašinku a pustil sa do práce.

Nejedna žena bola z karantény nešťastná, pretože sa nemohla zveriť do rúk kaderníčky, ktorá by jej dala do poriadku rozštiepené končeky či zničené vlasy bez života. No s problémom neforemných vlasov sa pasovali aj muži a medzi nimi aj herec Tomáš Palonder, ktorý bol hosťom v relácii SoaRea Renáty Ryníkovej. Práve ona si všimla, že rodák z Moskvy má nový imidž.

Tomáš Palonder bol hosťom Renáty Ryníkovej. Tá si hneď všimla jeho nový zostrih. Zdroj: YouTube

„Ty máš nový účes, však? Dobre to vyzerá, mne sa to páči,“ zhodnotila Rea, čím Tomáša aj potešila. Doteraz veľmi pozitívne ohlasy totiž nedostal. „Konečne prvý človek, čo ma pochválil za to. Mamina ma za to zvozila, že vyzerám ako gauner alebo vagabund. Kristínka sa k tomu tak nejako nevyjadrila, ale zaksichtila sa,“ vysvetlil Palonder.

Za nový zostrih však nevďačí žiadnemu odborníkovi, ale sebe. Už sa na seba totiž nemohol pozerať do zrkadla. „Ide o to, že mne už tak odrástli boky, že už sa to nedalo schovať za žiadnu postavu. Vieš, lebo my sme herci a ty ešte dokážeš pred tým zrkadlom si povedať a čo, dobré to je. Ale toto už bol level, keď už to bol kôpor, také papradie a to už sa nedalo. Tak ja som normálne o 23:48 zobral strojček a som to dal takto dole,“ šokoval svoju kolegyňu.

„To si si sám? A ja, že ako dobre, že kto ťa strihal,“ pochválila ho Renáta, pričom by ocenila takto vykosené boky aj na svojom partnerovi. Ten však o tom nechce ani počuť. Tomášovi to však teraz takto vyhovuje. „To som si ja sám dal boky takto dole a táto burgyňa tuto (hore na hlave, pozn. red.), to tak ostalo,“ opísal svoj nový účes, ktorý prirovnal hneď k dvom známym mužom. „Som sem prišiel v takomto vyhotovení - niečo medzi Albertom Einsteinom a Majstrom N,“ uzavrel s úsmevom. Uvidíme, ako dlho bude jeho hlavu zdobiť tento účes.

Zvyšné vlasy na hlave Tomáš Palonder nazval burgyňou. Zdroj: YouTube