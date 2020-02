FOTO Diana Mórová (49) v novom filme: Erotická scéna s Jozefom Vajdom (64)... Nahé prsia cez celé plátno!

K hereckému chlebíčku už prirodzene patrí aj nahota. A tej sa aktuálne v novom slovenskom filme Sviňa nevyhla herečka Diana Mórová. V novinke si blondínka strihla poriadne vzrušujúcu scénu s hereckým kolegom Jozefom Vajdom.

Ona ako riaditeľka resocializačného centra a on ako kontroverzný podnikateľ sa spolu ocitli v jednej posteli... A divákom sa v momente naskytne pohľad na Dianine dokonalé krivky a úplne nahé prsia, ktoré sú v sexi chvíli doslova cez celé filmové plátno.

Treba však povedať, že plavovláska je na podobné zábery už viac-menej zvyknutá. Nejde totiž ani zďaleka o prvú nahú scénu, ktorú počas svojej kariéry natočila. Navyše úloha riaditeľky resocializačného centra bola natoľko zaujímavá, že ju aj napriek týmto záberom hneď prijala.

„Už keď mi pán Biermann povedal, o čom to je, kto to napísal, čo to všetko obsahuje, tak som vedela v priebehu minúty, že určite do toho chcem ísť. A ešte keď mi povedal, koho budem hrať, teda takú postavu, tak sa mi to veľmi zapáčilo, a preto som vstúpila do tohto projektu,“ povedala nám herečka ešte na premiére.