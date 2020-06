Trápne chvíle Diany Mórovej: Hnačka ju chytila rovno na javisku... Všetci boli v šoku!

S týmto intímnym priznaním prišla Diana Mórová v relácii Záhady tela ešte minulý rok v marci. V sobotu však verejnoprávna RTVS časť so známou herečkou opakovala. No a práve tam prišla reč na črevné problémy, ktoré neraz človeka dokážu zastihnúť v tej najnevhodnejšej chvíli.

Práve s takýmto zážitkom má skúsenosť aj sympatická slovenská herečka. „Vieš, čo je najhoršie? Keď ťa to chytí a ty hráš na javisku. Mne sa to raz stalo a musím sa priznať, to je, to je...“ ťažko hľadala slová Mórová. Moderátor relácie Marián Miezga sa však zaujímal, či sa umelkyni podarilo hru dohrať.

„Musela som odbehnúť, všetci boli v šoku, kam tá išla a potom som sa vrátila. Najhoršie je, keď ťa to stále častejšie a častejšie prepadáva na tom javisku, lebo máš bolesti. A v bolestiach hrať, to je hrozné,“ priznala bez ostychu Diana. Tak schválne, zastihla už aj vás hnačka v podobne nevhodnej chvíli?

Dianu Mórovú chytili črevné problémy priamo na javisku. Zdroj: RTVS